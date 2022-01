Gli outfit (pazzeschi) di Dua Lipa per la sua intervista al Wall Street Journal

Dua Lipa è stata tra gli artisti più ascoltati al mondo nel 2021, e con il nuovo anno non ha certo intenzione di fermarsi. Intervistata dal Wall Street Journal, la pop star ha raccontato il suo percorso, i suoi progetti e i segreti che l’hanno portata al successo. Ma, oltre alla sua storia incredibile, a colpire sono i look che la cantante ha sfoggiato nel servizio fotografico che il magazine americano le ha dedicato.

Negli scatti Dua Lipa appare con diversi outfit, accomunati dallo stile casual, quasi sportivo, ma senza farsi mancare quel tocco di glamour che da sempre la contraddistingue. Per esempio, la pop star ha indossato un maxi cardigan firmato Prada in lana a coste, con la cerniera sul davanti, arricchito da una chiusura a lacci incrociati a contrasto, abbinato ad un paio di jeans wide leg Calvin Klein dal lavaggio piuttosto scuro. Oppure, un completo di Bottega Veneta composto da pantaloni ampi color kaki, stretti in vita da una cintura con elastico, e una giacca verde con una texture e una fantasia particolari. Il tutto abbinato ad un crop top marrone e ad un paio di slip rossi con finiture verdi a vita alta, ben in vista sotto i pantaloni.

Decisamente più semplice e sportivo l’outfit total denim composto da una giacca in jeans oversize firmata Versace e un paio di jeans bianchi a vita alta, che portano invece la firma Frame. Ma il pezzo forte dello shooting è certamente il look in cui Dua Lipa sfoggia una giacca della collezione che Gucci e Balenciaga hanno creato unendo le loro forze (e i loro iconici loghi). La cantante ha scelto una giacca oversize beige, interamente griffata con i loghi delle due maison, con dettagli neri sulle maniche e un collo ampio. Al di sotto un paio di jeans a vita bassa che lasciano intravedere gli slip in pizzo nero, perfettamente abbinati al crop top Max Mara.