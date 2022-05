L’11 maggio 2022 “l’ultimo imperatore della moda“, come è conosciuto da tutti lo stilista Valentino, festeggia 90 anni. La maison che porta il suo nome – fondata da lui stesso nel 1957 – è ancora oggi simbolo di eleganza e raffinatezza italiana, grazie anche al lavoro di Pierpaolo Piccioli. L’attuale direttore creativo del marchio è infatti sulla bocca di tutti per i look con cui sta vestendo Blanco all’Eurovision Soong Contest 2022.

Valentino Garavani, nato a Voghera nel 1932, è molto più di uno stilista. Couturier, creativo, amante del bello dal gusto impeccabile, ha riscritto il ruolo del colore rosso. Ha creato infatti “Rosso Valentino”, una tonalità molto accesa, vicino a quella del porpora. Nella sua carriera, il mito che ha detto addio al mondo della moda nel 2007, ha vestito le donne più famose e potenti del mondo.

A partire da Jackie Kennedy, che nel 1967, in visita ufficiale in Cambogia, indossava un suo abito monospalla verde, diventato uno dei più iconici della storia della moda. Tanto che Jennifer Lopez agli Oscar del 2003 ha voluto rendergli omaggio indossandone uno simile.

Garavani ha firmato i più famosi dream dress che le star del cinema hanno indossato ai Golden Globe, ai Festival di Cannes e agli Oscar. Intramontabile è infatti il look di Julia Roberts agli Oscar del 2001, quando vinse come miglior attrice per Erin Brockovich. In quell’occasione l’attrice indossò un pezzo vintage nero di Valentino del 1982.

Tra gli altri abiti memorabili in total red, si ricorda lo slip dress (un abito che ricorda una sottoveste) di Claudia Schiffer alla 75° edizione dei Golden Globe Awards nel 2000, ma anche il vestito che scopriva le spalle a Monica Bellucci alla prima de La Traviata, a Valencia nel 2017, prodotto da lui stesso.

Per Anne Hathaway, che lo stilista considera “come una figlia“, come si legge su iO Donna, lo stilista è tornato creare nel 2012 uno dei vestiti più ricchi di tutti i tempi, reinterpretazione moderna di una silhouette degli anni Venti, interamente ricamato a mano.