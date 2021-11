Per Britney Spears le nozze sono sempre più vicine. Dopo il fidanzamento ufficiale con il personal trainer Sam Asghari, la pop star ha rivelato su Instagram un dettaglio su quello che sarà il suo terzo matrimonio, previsto per il 2022. Ha infatti postato sui social una serie di foto e video che la ritraggono con indosso un ampio abito rosa di tulle, degno di una principessa.

Ma Brit ha subito fermato i fan, prima che iniziassero a fare ipotesi: “No, questo non è il mio abito da sposa!“. La cantante, però, ha svelato che il vero wedding dress è nelle mani di una delle più prestigiose stiliste al mondo: “Donatella Versace sta creando il mio vestito“. Britney e Donatella si conoscono da molto tempo: già nel 2002, infatti, la stilista ha disegnato per la pop star un abito per la Milano Fashion Week. Proprio il volto della maison Versace, a maggio 2021, aveva postato su Instagram una foto che la ritrae insieme alla cantante, in un throwback a quel primo incontro.

Britney si è divertita, sui social, a posare con l’abito rosa confetto come una vera modella, in una serie di foto che la ritraggono in pose serie. Per poi finire con un video ironico, in cui la cantante gioca con gli strati di tulle che compongono la gonna, mettendoseli in testa (come se fosse un velo da sposa) e avvolgendosi con la gonna stessa.

Non resta quindi che aspettare di vedere l’ultima creazione di Donatella Versace, che sta lavorando in prima persona al disegno e alla realizzazione dell’abito bianco per Britney. La cantante, che dal mese di ottobre 2021 è ufficialmente libera dalla tutela del padre, è pronta per dire sì a Sam Asghari, dopo il primo matrimonio con Kevin Federline e il secondo, famoso per essere durato appena 55 ore, con Jason Allen Alexander. E con il suo futuro marito, a cui è legata dal 2016, sogna di avere un bambino (il terzo figlio per lei, il primo per lui).