Martina Colombari operata d’urgenza, ecco cosa è successo

Ore di paura per Martina Colombari: l’attrice ed ex Miss Italia è stata operata d’urgenza per una peritonite dopo essersi sentita male mentre si trovava dai suoi genitori. A rivelarlo è la showgirl stessa, che in una storia Instagram ha spiegato quello che le è successo.

“Buongiorno, se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale, oggi mi dimettono per fortuna”, ha esordito in video. “Ho avuto un intervento d’urgenza all’addome. Un po’ un patatrac in peritonite, sono stata ricoverata all’ospedale Ceccarini a Riccione”, ha poi spiegato.

“Ero qui a trovare i miei genitori, sono stati tutti magnifici, tutto lo staff del dottor Lucchi, le oss e le infermiere. Mi hanno curata, mi hanno coccolata e mi hanno salvata. Adesso piano piano mi riprenderò”, ha concluso infine la showgirl, oggi 48 anni.

Ma questa non è la prima volta che Martina Colombari parla dei suoi problemi di salute al pubblico. A dicembre 2023, infatti, l’attrice aveva raccontato a Verissimo di essere guarita dal covid per la seconda volta: “Tutti noi dovremmo essere un po’ più riconoscenti per quello che abbiamo, non solo per il fatto di avere una famiglia o un lavoro che ci piace, ma perché nella vita non sai mai quello che ti succede, è un po’ un’incognita. Ho imparato che bisogna rimettersi sempre in discussione e che va bene sbagliare e anche perdere. Bisogna accettare l’errore, saper ricominciare e non cercare la perfezione”.