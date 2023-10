Enrica Bonaccorti parla dell'operazione al cuore: "Senza i controlli non sarei qui"

Ospite di Verissimo, Enrica Bonaccorti ha raccontato per la prima volta il periodo difficile vissuto nel corso dell’estate 2023, in cui è stata costretta a un ricovero d’urgenza per un intervento al cuore che si è rivelato provvidenziale. Come aveva rivelato lei stessa sui social recentemente, la conduttrice è stata sottoposta a un’operazione durata ben otto ore, che l’ha portata a stare in ospedale due mesi e mezzo.

Tutto è avvenuto però in maniera inaspettata, nonostante qualche piccolo malessere iniziasse a essere evidente: “Sentivo un grande affanno, il giorno prima del ricovero avevo un appuntamento dal notaio ma ha dovuto scendere lui da me perché non riuscivo a fare le scale – sono state le sue parole a Silvia Toffanin – Mi sentivo abbattuta, la notte sono stata male, ho chiesto aiuto a mia figlia. Non mi ricordo granché, forse ho detto: ‘Non voglio andare in ospedale’, poi mi sono ritrovata in clinica. Inizialmente hanno pensato a un problema al rene e sono stata operata. Effettuando un’ulteriore analisi hanno però capito che il mio cuore era a pezzi. Dalla coronografia è emerso che avevo tutte le arterie ostruite, per questo mi hanno operato subito. Sono state otto ore di anestesia a cuore aperto, non so ancora come ne sono uscita”.

L’artista ha approfittato dell’occasione per lanciare un appello a non avere paura quando si devono fare i controlli di routine e a non rimandarli per questo: “Senza quei controlli forse ora non sarei qui. Invito tutti a muoversi, fare un po’ di ginnastica anche se io sono pigra e a non avere paura di fare controlli”.

In questo brutto frangente c’è però stato qualcuno che non l’ha mai lasciata sola e che si è rivelata fondamentale: sua figlia Verdiana. “Non ho praticamente sentito il dolore, ero anestetizzata, in terapia intensiva avevo un dolore strano, non riuscivo nemmeno a rendermi conto di essere viva. In quel periodo ho avuto sempre mia figlia al mio fianco, grazie a lei non mi sono mai sentita sola, visto che il mio compagno non c’è più da un anno e mezzo”.

Enrica Bonaccorti ha poi voluto ringraziare tutte le persone che le sono vicine, anche a livello morale, fan compresi: “Quando ho detto sui social cosa ho avuto mi è arrivata una vera valanga d’affetto, non lo avrei mai pensato. Il 99% dei messaggi erano abbracci, mi hanno fatto davvero stare bene. Ora non ho ricordi del dolore, solo della pace della clinica, dove ero coccolata da tutti e mi facevano stare tranquilla. Mi sono sentita controllata e protetta, è stata una bellissima sensazione” – ha concluso.