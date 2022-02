Tutto pronto per il debutto su RaiUno di Lea un nuovo giorno, il medical drama che segue la storia di Lea, un’infermiera di pediatria che rientra al lavoro dopo un anno di aspettativa, interpretata da Anna Valle. Nel cast anche Giorgio Pasotti, Mehmet Günsür ed Eleonora Giovanardi, che veste i panni di una ginecologa amica della protagonista.

E proprio l’attrice, classe 78, ha condiviso sul suo profilo Instagram numerosi scatti del set e di alcuni outfit meravigliosi, indossati (anche) lontano dalle riprese della fiction. Perciò ecco una selezione dei look più ‘in’ ed eleganti sfoggiati da Eleonora Giovanardi.

In occasione della Festa del Cinema di Roma, l’attrice ha sfoggiato un completo bianco molto elegante. Si tratta di un outfit composto da una giacca bianca con pantaloni coordinati di La Jolie Fille ‘spezzato’ da un sottogiacca beige che crea un contrasto molto delicato. Un paio di orecchini di Giulia Barela Jewelry.

In questo scatto – sempre in occasione della Festa del Cinema di Roma – l’attrice indossa un completo gessato panna di La Jolie Fille, con un sottogiacca crema e pantaloni a vita alta. Ai piedi delle décolleté con tacco di Scarosso completano il look.

In questa foto Eleonora Giovanardi indossa un semplice top arancio con profonda scollatura a V che mette in evidenza il decolleté, abbinato ad una gonna midi nera. Ai piedi un paio di decolleté con il tacco e il cinturino di vernice nera, rese sbarazzine da un tocco molto alla ‘parisienne‘: calzini grigi con bordo nero e arancione che richiamano il colore del top e della gonna.

Direttamente dal set di Lea un nuovo giorno, l’attrice ci mostra un outfit unico: un completo giacca e pantalone che gioca con le varie sfumature del brown. La giacca cammello abbinata ai pantaloni di una tonalità leggermente più chiara. Sotto la giacca una camicetta beige di seta lasciata strategicamente sbottonata. Elegante e anche sensuale.