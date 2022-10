Eliminazione a sorpresa nella casa del Grande Fratello Vip: esce Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi fin dal primo giorno passato nella casa del Grande Fratello ha fatto molto discutere e parlare di sé e non solo per la fisicità esuberante, ma anche per diversi episodi che l’hanno vista protagonista e purtroppo non sempre in positivo. Entrata nella casa del Grande Fratello, la trans ha fin da subito legato con Sara Manfuso, che però è uscita dopo poche puntate e si è ritrovata a dover affrontare da sola questa esperienza che l’ha vista legarsi a molti ragazzi.

Il primo è stato Luca Salatino con cui dopo qualche frizione, anche con la fidanzata di lui Soraia, è riuscita a chiarirsi. Lei da sempre si è fatta portatrice dell’obiettivo di sensibilizzare le persone verso le istanze del mondo dei transessuali, ha però più volte accusato i protagonisti maschili della trasmissione di essere ipocriti e quindi di essere interessati a lei e di sfuggire alle sue attenzioni. Questo è capitato anche con Daniele Dal Moro con cui c’è stata nei giorni scorsi una pesante discussione. In questo clima nascono anche le tensioni con la modella Nikita Pelizon.

Anche in questo caso è iniziato un comportamento discriminatorio, infatti Elenoire Ferruzzi ha insinuato che la donna portasse sfortuna. Oltre a parlare alle spalle della giovane in un episodio ha anche sputato contro la modella. La stessa ha provato a chiarire i rapporti e a chiedere a Elenoire il perché di questi atteggiamenti, ma evidentemente non è bastato. In seguito ai vari atteggiamenti adottati, Il Grande Fratello Vip ha deciso di lasciare al pubblico decidere le sorti di Elenoire e il risultato è stato shock, infatti il pubblico con il televoto ha deciso che dovesse abbandonare la casa.