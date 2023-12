Elisabetta Canalis sulla separazione da Brian Perri: "Non me lo aspettavo"

Elisabetta Canalis ha rotto il silenzio sulla sua separazione da Brian Perri. Al settimanale Grazia, la showgirl ha raccontato alcuni dettagli sulla fine della loro relazione, ammettendo che non si sarebbe mai aspettata questo finale.

“L’idea di ‘per sempre’ non esiste, l’ho imparato nell’ultimo anno, ma questo non significa qualcosa di negativo”, ha detto al giornale. “Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose”.

I due, che nel 2015 hanno avuto la piccola Skyler Eva, sono però rimasti in buoni rapporti. “Ho aspettato a parlarne, voglio rispettare la sensibilità di tutti. Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri”, ha continuato Canalis.

Le due vivono ora a Los Angeles, dove la showgirl ha acquistato una nuova casa qualche mese fa. Durante l’intervista, Elisabetta Canalis ha dichiarato: “Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità e quella di Brian è stata, da subito, non stravolgere la sua vita. Con Skyler funziona la costanza, serve incoraggiarla con i compiti, nello sport e con i rapporti sociali. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini. Non semplice, certo. Ma non toglierei mai un papà come Brian a mia figlia”.

E, parlando del nuovo compagno Georgian Cimpeanu, con il quale ha una relazione da diversi mesi, ha commentato: “Solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me”.