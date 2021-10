La seconda puntata de Le Iene è nelle mani di Rocío Muñoz Morales. L’attrice spagnola, infatti, è una delle dieci conduttrici che in questa 25esima edizione del programma si alternano per presentare lo show al fianco di Nicola Savino e alla Gialappa’s Band. Prima di lei è stato il turno di Elodie, mentre dopo di lei si vedranno Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

Martedì 12 ottobre 2021, dalle 21.10 su Italia1, Rocio presenta tantissimi servizi, come il caso David Rossi, il diario di Andrea Soldi, morto per un Tso a Torino, e lo scherzo a Valentina Persia. Nata a Madrid il 10 giugno 1988, ha iniziato la sua carriera come ballerina professionista in un tour mondiale di Julio Iglesias. Diventa popolare grazie alla partecipazione come insegnante di danza nel programma Mira quién baila, edizione spagnola di Ballando con le stelle.

Nel 2009 debutta come attrice nella serie televisiva La Pecera De Eva, su Telecinco e poi viene scelta per interpretare il ruolo della protagonista femminile nell’adattamento spagnolo di Casi Ángeles, una serie argentina di successo. Prima di trasferirsi in Italia è protagonista della commedia Todo Es Posible En El Bajo. Nel 2012 sbarca al cinema italiano nella commedia Immaturi – Il viaggio, diretta da Paolo Genovese, set sul quale nel 2011 incontra Raul Bova suo attuale compagno e padre delle sue figlie.

In televisione è presente nella serie Un passo dal cielo, a fianco di Terence Hill e affianca Carlo Conti, Arisa ed Emma alla conduzione del Festival di Sanremo nel 2015, facendosi così conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Subito dopo è la protagonista in Tango per la libertà, accanto ad Alessandro Preziosi e al cinema con il film All Roads Lead To Rome, per la regia di Ella Lemhagen, al fianco di Sarah Jessica Parker. Dopo vari altri lavori sia al cinema che in teatro, nel 2021 ha debuttato nella veste di scrittrice del suo primo romanzo, Un posto tutto mio, edito da Sonzogno, con il quale è riuscita a raccontare molto di se stessa.