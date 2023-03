È una storia a lieto fine quella di GionnyScandal, il rapper 31enne che venne abbandonato sulle scale di un orfanotrofio di Pisticci (Matera) quando era solo un neonato, per poi essere adottato e cresciuto da una famiglia lombarda a Seregno. Dopo essere rimasto nuovamente orfano, e aver visto morire prima il padre e poi la madre adottivi, e infine la nonna, il cantante seguitissimo sui social, aveva deciso di mettersi alla ricerca dei suoi genitori biologici, ma senza risultato.

Ad aiutarlo in quest’impresa ci ha pensato la redazione de Le Iene, insieme all’inviata Veronica Ruggieri. Il programma di Italia 1 è riuscito così a recuperare l’atto di nascita di GionnyScandal, all’anagrafe Gionata Ruggieri, scoprendo che non era stato abbandonato, ma dato in adozione su sentenza del tribunale dopo aver tolto la patria potestà ai genitori biologici.

“Dopo 30 anni ho conosciuto per la prima volta mio papà e mia mamma, quelli che mi hanno messo al mondo e che poi non ho più visto né sentito”, spiega il rapper sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso con i suoi 300mila follower tutta l’emozione per essere riuscito a ritrovare, e a conoscere la mamma e il papà che l’hanno messo al mondo, e di cui ora pubblica le foto sorridenti: