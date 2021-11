Il 22 novembre 2021 Hailey Baldwin ha compiuto 25 anni e ha sfoggiato per i festeggiamenti una jumpsuit nera in velluto molto elegante della maison Yves Saint Laurent. Coda altissima sulla testa, trucco nude dorato e grandi orecchini. La tuta è impreziosita sul davanti con un incrocio all’altezza del seno tono su tono, a completare il look anche una cintura di strass e tacchi a spillo.

Suo marito, oltre ad essersi fatto immortalare insieme a lei prima di uscire di casa per recarsi alla festa, per celebrare il giorno in cui è nata, la pop star Justin Bieber le ha fatto degli strepitosi auguri pubblici, a mezzo social. Come ormai molti vip usano fare il cantante ha utilizzato il suo account Instagram per dedicare alla sua dolce metà parole bellissime:

“Alla mia adorata festeggiata squish (il nomignolo affettuoso che usa Justin per Hailey, ndr). Il mio cuore appartiene a te. I miei occhi appartengono a te, le mie labbra appartengono a te. Io sono tuo. Sono così fortunato ad essere tuo. Tu sei il mio per sempre. “La vita non ha mai avuto senso finché non sei diventata mia moglie. Non smetterò mai di amarti, non smetterò mai di tenerti stretta, non smetterò mai di proteggerti. Tu mia regina sei più che abbastanza per me e passerò ogni giorno a farti sentire la regina che sei. Come direbbe tua nonna con il suo accento portoghese: ‘happy bursday baby’. Ti amerò fino alla fine dei tempi e anche oltre”.

Il post di Just ha ottenuto quasi otto mila like in pochissime ore e non stentiamo a crederci vista la bellezza di questa coppia e di Haley Baldwin Bieber che nella sua tuta total black era veramente stupenda. La voce di One time ha accompagnato queste parole a scatti di vita quotidiana con Hailey, foto anche molto intime che regalano ai fan uno spaccato molto reale sul loro amore.