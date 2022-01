Elisabetta Canalis è volata Oltreoceano per portare un po’ del suo stile esplosivo nel continente americano. In viaggio di lavoro, la conduttrice ha avuto modo di posare per la fotografa Mickaela Tombro, con indosso degli outfit a dir poco ribelli.

L’ex velina di Striscia la notizia ha pubblicato alcuni scatti dei suoi shooting su Instagram, condividendo con i follower un po’ dei capi che ha avuto l’onore di indossare, firmati David Koma London. Il brand londinese è famoso per le sue collezioni rock, che includono indumenti in pelle nera, stampe floreali, fantasie optical e top in cristalli.

Sulla stessa scia, c’è la protagonista assoluta delle immagini condivise da Canalis sul suo profilo: una lunga gonna in vinile nera, con grande spacco vertiginoso. Il tessuto è extralucido al punto da sembrare liquido, mentre il modello longuette lascia quasi completamente scoperta la gamba sinistra.

La conduttrice la sfoggia sorridente con un top bianco caratterizzato da una fascia rettangolare stretta all’altezza della vita e due risvolti che coprono il seno, mentre la schiena è completamente scoperta. Perfettamente coerente con il look sovversivo ci sono i tatuaggi neri sugli avambracci dell’ex velina e un hairstyle che le scivola liscio sulle spalle, leggermente spettinato.

Come accessori, spiccano due piccoli orecchini a cerchio dorati, mentre il make up è caratterizzato da un rossetto nude color carne e uno smokey eyes nero con ombretto brillantinato. Per finire, un bel po’ di illuminante sulle guance, che le regala ancora più luce.