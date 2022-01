Di ritorno dalle vacanze natalizie trascorse in Kenya, che ha documentato sul suo profilo Instagram con degli scatti in bikini immersa nelle acque cristalline, Elisabetta Gregoraci stupisce ancora. Questa volta, però, con indosso un outfit invernale, nel quale il casual e il glamour si mescolano per dare vita ad uno stile sporty chic unico.

Gli abiti in questione fanno parte di un completo interamente firmato Gucci, composto da un pantalone palazzo e un gilet smanicato, aperto sul davanti. Entrambi i capi sono caratterizzati da tonalità azzurro cielo che lasciano il segno.

Una camicetta bianca emerge dai pantaloni, dotata da un tessuto leggero quasi trasparente, con collo avvitato e grandi volant sul davanti. Il panciotto ha due sottili tasche all’altezza dei fianchi e dei bottoni ton sur ton che sfilano verticalmente sul lato sinistro, per poter stringere il capo all’occorrenza.

A smorzare il tono elegante, Gregoraci ha scelto di indossare ai piedi un paio di sneakers firmate Prada, della stessa nuance cerulea del completo. L’abbinamento mette insieme classico e sportivo, creando un mix vincente, adatto ad occasioni importanti ma non troppo impegnative.

Un intenso smokey eyes mette in risalto lo sguardo, mentre per le labbra la conduttrice ha scelto un rossetto nude. L’hairstyle è semplice, una piega leggermente mossa cade naturale sulle spalle. Immancabili poi gli accessori: anelli, orecchini pendenti e bracciali. Un prezioso orologio completa il tutto dandole un’aria elegante e allo stesso tempo informale.