Elisabetta Gregoraci ha trascorso il Natale 2022 in Kenya insieme al figlio Nathan Falco e al suo ex marito e papà del bambino, Flavio Briatore. I due, nonostante siano trascorsi anni dal loro addio, sono riusciti a mantenere ottimi rapporti e crescono in piena sinergia il figlio.

Una volta passata la festività, la showgirl ha deciso di proseguire le sue vacanze a Dubai, dove è invece in dolce compagnia. Al suo fianco c’è infatti il nuovo compagno, Giulio Fratini, a cui è legata da qualche mese. Fino ad ora la calabrese ha preferito evitare troppi proclami su questa neonata storia d’amore, forse anche in attesa di avere più certezze (a Verissimo aveva detto semplicemente di essere “happy“), ma tutto sembra proseguire nel migliore dei modi.

Anzi, a conferma di come questo rapporto stia diventando sempre più solido c’è anche un oggetto che molti hanno notato negli scatti e nei video pubblicati da Elisabetta Gregoraci nelle sue numerose Instagram Stories. In uno di questi, infatti, lei indossa un anello decisamente prezioso, che fino a qualche tempo prima non aveva al dito.

Al momento non si sa se il gioiello sia un regalo ricevuto dal fidanzato, ma certamente se così fosse sarebbe un segno evidente della volontà di lui di fare progetti per il futuro. La love story tra Elisabetta e Giulio è iniziata in estate, ma evidentemente sta progredendo in modo veloce. Questa è la seconda relazione importante vissuta dopo la fine delle sue nozze dalla 41enne, che in passato è stata legata all’imprenditore Francesco Bettuzzi, con cui si è lasciata dopo circa un anno.