Giovedì 11 novembre Il contadino cerca moglie torna su Nove con una nuova puntata. Il realty, condotto da Gabriele Corsi, segue cinque contadini, provenienti da tutta Italia, nel loro percorso per trovare l’amore. Ognuno di loro, infatti, è protagonista una convivenza con tre pretendenti: soltanto nel corso dell’ultima puntata sceglierà chi è la ragazza con cui iniziare una nuova vita in campagna. Tra di loro c’è anche Emanuele Occhipinti.

Trent’anni, nato e cresciuto a Ragusa, Emanuele ha fatto l’operaio per diversi anni. Dopo la prematura morte del padre, però, ha deciso di rilevare l’azienda agricola della sua famiglia e di dedicare la sua vita a questo lavoro. È specializzato nell’allevamento di bovini e, soprattutto, di una particolare razza di asino: l‘asino ragusano, una specie purtroppo in via di estinzione. La sua azienda comprende circa 80 ettari di terreno, e possiede una mandria di 200 mucche, oltre a 50 asini.

“Sono siciliano e sono molto legato alla mia terra e alle mie origini“, spiega il ragazzo nel video di presentazione pubblicato sulle pagine social del canale Nove. Emanuele, infatti, è molto affezionato alla Sicilia, e ha deciso di partecipare al programma per trovare una ragazza che sia disposta a cambiare vita e a trasferirsi con lui nella sua campagna. A corteggiarlo sono arrivate Angela (28 anni, di Licata), Martina (27 anni, di Asti) e Sara (25 anni, di Roma). Nonostante si siano appena conosciuti, sembra che quest’ultima abbia già rubato il cuore di Emanuele, che l’ha baciata già durante gli speed date (ancora prima, quindi, di scegliere le tre ragazze da portare con sé in fattoria). Un secondo bacio tra i due è arrivato poi nel corso della prima puntata, mandando le altre pretendenti su tutte le furie. Chissà se l’allevatore siciliano confermerà la sua scelta o se, nel corso delle puntate, avrà modo di cambiare idea.