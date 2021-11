Giovedì 4 novembre 2021, su NOVE va in onda una nuova puntata di Il Contadino Cerca Moglie, condotto da Gabriele Corsi. Il reality segue le regole delle passate edizioni e vede come sempre cinque contadini single provenienti da tutta Italia, mettersi in gioco per trovare l’amore. Nella prima puntata, quella del 30 settembre, hanno conosciuto cinque ragazze ciascuno, ma solo tre possono essere scelte per iniziare una convivenza fino alla decisione definitiva di una solo di loro.

Tra i partecipanti c’è Martino Rivadossi. Ha 39 anni e vive in Val Camonica, in provincia di Brescia. In passato ha lavorato negli impianti sciistici e ha fatto il boscaiolo, ma ora gestisce un’azienda agricola tutta sua, dove alleva bovini e produce formaggio. Ha un profondo legame con la sua terra che ama molto, come anche il suo lavoro. Oltre alla passione per animali e natura, Martino balla il liscio e sogna di trasferirsi in una malga tutta sua e fare il formaggio insieme alla donna che ama.

Nato nel 1982 a Borno è proprietario dell’Azienda Agricola Omela e la cosa che gli piace di più del suo mestiere è prendersi cura degli animali che alleva. Insieme a lui, a contendersi l’amore della forse futura moglie, ci sono MicheleTotaro,21 anni di Monte Sant’Angelo, Lorenzo Bracci, 35 anni di Carpi, Emanuele Occhipinti, 30 anni di Ragusa, Marco Malaspina, 44 anni di Alessandria.

Nella puntata del 28 ottobre 2021 Martino Rivadossi era conteso da Sara e Melissa. Per tutta risposta lui ha portato fuori a pranzo una terza pretendente, Nadia, la ragazza che pare lo attragga maggiormente. La sera però invita a cena Melissa, scatenando le furie di Sara e tra le due pretendenti nasce un’accesa discussione.