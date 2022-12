Emma Marrone si confessa: "Non faccio sesso da un anno"

I social rappresentano spesso uno strumento per ridurre le distanze tra i personaggi famosi e i loro fan, non solo perché consentono di conoscere meglio non solo le loro ultime novità professionale, ma anche aggiornamenti sulla loro vita privata. Ed è quello che è accaduto anche a Emma Marrone, che ha deciso di utilizzare la funzione “Domande & Risposte” disponibile su Instagram per soddisfare la curiosità dei suoi follower.

Come spesso capita in questi casi, le domande possono essere particolarmente indiscrete, ma questo non ha rappresentato un problema per la cantante, che difficilmente si tira indietro in questi casi. Un utente, infatti, le ha chiesto senza mezzi termini “L’ultima volta che hai fatto l’amore?“. La risposta ha inevitabilmente stupito molti: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so… Male… Anzi malissimo… Devo iniziare a darla come se non fosse mia”.

Non poteva ovviamente mancare un quesito sulla sua attività professionale, in merito alla data di uscita del nuovo disco, ma almeno per ora questa non sembra essere la sua priorità: “Esce quando è pronto. L’ultimo anno della mia vita è stato devastante. Ho mollato tutto per stare accanto alla mia famiglia. Nonostante tutto in questi ultimi mesi non ho fatto altro che lavorare e lavorare. Non vedo l’ora di tornare. Quando sarà il momento. Quando le canzoni saranno pronte. Quando io sarò pronta”.

La sensazione di malessere che lei sta vivendo in questo momento si collega inevitabilmente a quello che per lei sarebbe ora il suo desiderio più grande: “Mio padre ancora vivo”. Il padre dell’artista, a cui Emma Marrone era legatissima, è infatti scomparso a settembre 2022 a causa di una malattia con cui combatteva da tempo.

Il suo prossimo concerto, invece, non è così lontano: l’appuntamento è fissato per il 31 dicembre 2022. “Cosa faccio a Capodanno? Non starò a casa a cucinare per i miei amici. Sarò a Olbia a spaccare tutto sul mio palco. Venite?” – ha concluso.