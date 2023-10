Chiara Ferragni sul ricovero di Fedez: “Vi leggo e vi sono grata”

Chiara Ferragni ha rotto il silenzio social iniziato con il ricovero del marito Fedez, il giorno 28 settembre 2023. I due infatti, da sempre molto attivi online con foto e video riguardanti la loro vita quotidiana, in particolare su Instagram, avevano diminuito la loro presenza sul web proprio in seguito all’ospedalizzazione del rapper.

“Vi leggo e vi sono grata”, ha scritto quindi Chiara Ferragni sul social X, aggiungendo l’emoticon delle mani giunte e due cuori. Il post è, chiaramente, una risposta ai tanti messaggi di supporto che i fan della coppia stanno mandando loro in questo momento delicato.

Vi leggo e vi sono grata 💖🙏🏻💖 — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) October 4, 2023

L’imprenditrice era tornata dalla Fashion Week di Parigi proprio per stare vicina al marito Fedez in seguito al suo ricovero improvviso dovuto ad una emorragia causata da due ulcere, formatesi dopo l’operazione subìta per il tumore al pancreas. Da quel momento, Chiara Ferragni non si era ancora espressa a riguardo.

Anche Valentina Ferragni, sorella dell’imprenditrice, ha rinunciato ad alcuni impegni della settimana della moda parigina proprio per stare vicina al cognato e alla famiglia, aiutando ad accudire i nipoti Vittoria e Leone, con i quali ha anche postato qualche scatto.

Ora, dopo aver subìto due operazioni chirurgiche, Fedez rimane ricoverato al reparto solventi dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. I genitori di Chiara Ferragni, fermati dai giornalisti di La Stampa fuori dall’ospedale, avevano dichiarato: “Sta un po’ meglio, noi dobbiamo essere forti per lui”. Il rapper è costantemente monitorato e ha da poco subìto la terza trasfusione.