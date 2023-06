Eros Ramazzotti, la dedica a Dalila Gelsomino: "La vita è bella come te"

Eros Ramazzotti ha ormai ritrovato l’amore grazie a Dalila Gelsomino, 34enne (25 anni in meno di lui), ex modella e organizzatrice di eventi che vive in Messico dal 2016, con cui avrebbe iniziato a frequentarsi da dicembre 2022. Entrambi sono riservatissimi e non amano essere troppo presenti sui social, ma periodicamente non mancano le apparizioni in cui sono uno al fianco dell’altra.

Lei in passato ha pubblicato alcuni scatti sexy in bikini dalla Laguna Nopalitos, mentre lui preferisce utilizzare il suo profilo soprattutto per condividere alcuni momenti importanti del suo lavoro, soprattutto ora che è impegnato in un tour mondiale che gli sta regalando non poche soddisfazioni.

Le Instagram Stories sono però l’occasione per regalare qualche “perla” ai rispettivi follower, che desiderano procedere come vada questo rapporto nato da poco. Questa volta è stato il cantante a postare uno scatto in cui sono ritratti insieme: i due non sono abbracciati, ma il commento che Eros Ramazzotti ha voluto mettere a corredo spiega bene le sensazioni che sta provando: “La vita è bella come te”, ha scritto il cantante.

L’interprete di Più bella cosa sembra quindi avere dimenticato grazie a questa giovane ragazza le delusioni sentimentali vissute in passato, in modo particolare quelle con le mamme dei suoi figli, l’ex moglie Michelle Hunziker, da cui ha avuto Aurora, che oggi li ha resi nonni di Cesare, e la ex Marika Pellegrinelli, da cui ha avuto Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Almeno per ora, come ha sempre fatto, il 59enne preferisce non lasciarsi andare a troppi proclami, ma chi lo conosce lo vede sereno come non accadeva da tempo.