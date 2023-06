Aurora Ramazzotti, proprio in queste ore, ha condiviso tra le storie pubblicate su Instagram un tenero scatto del piccolo Cesare mentre indossa una tutina speciale. Il body del primogenito, nato verso la fine di marzo 2023 dalla relazione con Goffredo Cerza, riporta una stampa del volto del nonno, Eros Ramazzotti: la tutina, come riportato dalla didascalia dell’immagine pubblicata oggi, 19 giugno 2023, è stata regalata alla neomamma dalla zia di Matteo Stanga, un tiktoker bresciano di successo e, nel giro di pochi minuti, ha conquistato i cuori di tutti i fan.

“Ho il nonno più bello del mondo”, si legge sul body da neonato che raffigura il volto sorridente del cantautore 59enne che, proprio in questi mesi, ha accolto tra le braccia il suo nipotino. Verso la fine di aprile 2023, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker avevano condiviso sui social la prima fotografia in compagnia di Cesare, mostrando pubblicamente tutto il loro entusiasmo per l’arrivo del piccolo: “Quando Cesare l’imperatore chiama, i nonni corrono”, recitava la didascalia del post comparso sul profilo della conduttrice Mediaset.

Dal canto suo, Aurora Ramazzotti non ha mai smesso di condividere con i numerosi fan ogni aspetto della maternità, postando alcuni dei momenti più belli trascorsi con il primogenito e il resto della famiglia. Nei primi giorni di maggio 2023, l’influencer 26enne aveva descritto sui social alcuni regali che le erano stati recapitati direttamente dal padre, sempre più orgoglioso del primo nipotino: “Mio padre è tornato dal tour europeo con una valigia enorme strabordante di regali per Cesare da parte dei fan in giro per il mondo”.

Il cantante di Più bella cosa, infatti, anche nel bel mezzo dei mille impegni lavorativi, non ha mai smesso di pensare al piccolo di casa e ha deciso di realizzare una t–shirt in miniatura che riportava il nome del suo ultimo tour, Battito Infinito.