Per dare il benvenuto al 2022, Eros Ramazzotti ha voluto trascorrere il Capodanno in grande, volando alle Maldive insieme alla figlia Aurora (25 anni). I due si sono poi scattati un tenero selfie padre e figlia sul bagnasciuga, che entrambi hanno pubblicato sui propri social.

“Amarti è l’immenso per me”. Una frase che i fan del cantante hanno subito riconosciuto, poiché appartiene al titolo di una sua famosissima canzone, pubblicata nel 1990. Ed è proprio con queste parole che l’artista ha voluto fare una dedica alla primogenita, condivisa con i follower attraverso una storia Instagram.

“Grateful” (Grata) ha scritto lei, postando la stessa immagine sul suo profilo, tra una carrellata di altri scatti della vacanza: tramonti, palme, arcobaleni e mare cristallino. “Siete bellissimi, fate invidia al mondo intero” scrivono i fan in risposta. I due hanno sempre avuto un bellissimo rapporto e, negli anni, hanno speso più volte parole d’amore l’uno per l’altra.

“Il mio amore per te va oltre ogni cosa. A parole non potrò mai esprimere bene quanto ti stimo, amo e quanto credo in te. Ti difenderò a spada tratta per sempre“, aveva scritto Aurora Ramazzotti, in occasione del 55esimo compleanno del padre.

auror

In loro compagnia nel paradiso tropicale delle Maldive c’è anche il fidanzato di lei, Goffredo Cerza, ingegnere elettronico e personal trainer. La giovane conduttrice ha pubblicato diverse foto anche insieme a lui, felici e sorridenti in costume da bagno.

“Se guardate attentamente, ad un certo punto in questa foto si può notare un tramonto” scrive ironico Cerza, commentando una fotografia in cui la fidanzata è al crepuscolo in mezzo all’azzurrissimo mare, di spalle.