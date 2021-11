Il Natale sembra ancora lontano, ma non tutti la pensano così. Se la tradizione vuole che le case vengano addobbate a partire dall’8 dicembre, in molti iniziano a sentire l’atmosfera natalizia ben prima, iniziando a decorare l’albero già a novembre. Anche per il 2021 questa tendenza si sta diffondendo sempre di più, grazie anche ai molti vip che mostrano sui social le loro case già piene di luci e decorazioni. Scatenando ovviamente i commenti sul web, che si dividono tra chi è entusiasta e chi si indigna sostenendo che sia decisamente troppo presto. Ma, in realtà, non esiste alcuna regola da rispettare.

Tra i personaggi famosi che da sempre iniziano ad addobbare con largo anticipo c’è sicuramente Chiara Ferragni. Ogni anno la casa dell’influencer si trasforma in un vero e proprio villaggio di Natale, con un albero altissimo, ghirlande in ogni angolo e giochi di luci da lasciare a bocca aperta. E per il 2021 non vuole certo farsi trovare impreparata, e già il 14 novembre ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra tutte le decorazioni che fanno risplendere casa Ferragnez. La passione per il Natale sembra che accomuni tutta la famiglia Ferragni. Anche Valentina (sorella minore di Chiara), infatti, ha mostrato nelle sue stories il suo ufficio completamente decorato, con ben tre alberi addobbati sui toni del rosa e dell’oro, e ha raccontato che anche nella sua casa il Natale sta arrivando.

È già arrivato, invece, a casa di Katia Follesa, uno dei volti più amati di Real Time, che con il marito Angelo Pisani e la figlia Agata ha già preparato l’albero e lo ha mostrato con uno dei suoi video ironici su Instagram. Anche Antonella Clerici, grande amante delle feste natalizie, ha già decorato il suo albero con palline e luci, che non vede l’ora di portare anche nello studio di È sempre mezzogiorno. Stefano De Martino, invece, si è divertito insieme al figlio Santiago, con cui ha appeso ghirlande, festoni e luci in tutta la casa già a metà novembre. Insomma, Christmas is coming.