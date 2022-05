L'attrice di "The Dreamers - I sognatori" si è esposta pubblicamente sulla battaglia legale di quella che era una delle coppie hollywoodiane più amate del mondo. Su Instagram ha condiviso la sua posizione.

Il processo più chiacchierato del mondo hollywoodianovede gli ex-coniugi Johnny Depp e Amber Heard – sposati nel 2015 e divorziati a un anno di distanza – accusarsi a vicenda di violenza domestica. L’argomento è sulla booca di tutti: Eva Greenè tra i personaggi dello spettacolo che, insieme agli altri utenti in Rete continuano a esprimere pubblicamente la propria posizione, schierandosi dalla parte di uno o dell’altra.

L’attrice, salita alla ribalta grazie al suo ruolo nel film The Dreamers – I sognatori di Bernardo Bertolucci, ha condiviso sui social un messaggio a favore del collega Depp. I due avevano infatti lavorato insieme sul set del film Dark Shadows, pellicola del 2012 per la regia di Tim Burton.

Su Instagram, Green ha pubblicato una fotografia che li ritrae insieme, sotto la quale scritto: “Non ho dubbi sul fatto che Johnny riuscirà a emergere con il suo buon nome e che il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo“.

Eva Green ha anche voluto lanciare al Johnny Depp un messaggio di speranza per il futuro. Ha infatti aggiunto: “La vita sarà migliore di quanto non sia mai stata per lui e la sua famiglia“.

La battaglia legale fra Johnny Depp e Amber Heard va avanti dal 2016 e ora si trovano a processo perché la star di Pirati dei Caraibi ha citato in giudizio l’attrice, a cuasa del suo editoriale sul Washington Post del 2018. Sul giornale, Heard infatti raccontava di essere “sopravvissuta alla violenza domestica“.

Le testimonianze di entrambe le parti sono state ascoltate non solo dalla Corte, ma dal mondo intero, che resta in attesa trepidante di conoscere il verdetto finale dei giudici.