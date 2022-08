Fabio Colloricchio è diventato papà: è nata la piccola Gala

Fabio Colloricchio è diventato papà. Il 31 luglio 2022 la compagna Violeta Mangriñan ha dato alla luce la piccola Gala dopo un lungo travaglio. Pare infatti siano state 48 le ore trascorse prima di prendere tra le braccia la neonata che ha coronato la bellissima storia d’amore tra uno dei tronisti più amati di Uomini e donne, fortunato programma di Maria De Filippi, e la splendida Violeta. I due avevano annunciato la gravidanza via social nel mese di febbraio.

“Grazie per averci fatto provare l’amore più grande che potremo mai provare” scrivono i neogenitori che appaiono felici come non mai e desiderosi di condividere questa gioia con i numerosi followers.

Ed è proprio nel post che svelano il mistero che ha accompagnato tutta la gravidanza. La piccola, rivelano finalmente Fabio e Violeta, si chiamerà Gala, un nome raro ma affascinante. La coppia, nata nel corso dell’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, si appresta a vivere quella che loro stessi hanno definito come l’avventura più incredibile ed emozionante delle loro vite.

L’ultimo periodo della gravidanza di Violeta è stato accompagnato da alcune dichiarazioni piuttosto bizzarre da parte della donna, esternazioni che hanno fatto discutere i suoi followers. La modella spagnola infatti aveva annunciato di voler mangiare la propria placenta perché ricca di principi attivi e proprietà benefiche. Dopo qualche giorno però la modella ha annunciato di aver cambiato idea: utilizzerà la placenta come fertilizzante per le piante in giardino.