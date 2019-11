Farina per dolci: come sceglierla

Integrale, 00, forte, media, debole, manitoba, di tipo 1 o di tipo 2: come scegliere la farina migliore per fare i dolci a casa? Ovviamente, tutto dipende dal tipo di prodotto che vorrete realizzare, se, ad esempio, cimentarvi con fragranti biscotti oppure optare per morbidi croissant e lievitati.

Per aiutarvi nella valutazione più corretta (e togliervi così ogni dubbio di fronte agli scaffali del supermercato), abbiamo pensato a un prezioso vademecum sulle farine più note e più facilmente reperibili in commercio, indicando per ognuna il suo utilizzo ideale.

Curiosi di saperne di più? Armatevi di grembiule e mattarello: ecco come scegliere la farina per dolci e ottenere un risultato ottimale.