Favole di Natale: le più belle da leggere ai bambini

Le favole di Natale sono il modo per allietare al meglio i più piccoli durante le feste, per questo DireDonna oggi vi consiglia le più belle da leggere ai bambini.

Il classico per eccellenza è il Canto di Natale di Charles Dickens, ma se può risultare ostica per i più piccoli non temete, la Disney ha realizzato un’edizione che vede come protagonisti Topolino e i suoi amici.

Le favole di Natale vedono quasi sempre al centro delle storie Babbo Natale, in avventure (o meglio disavventure) spesso divertenti e sempre e a lieto fine. Per i lettori più appassionati una chicca è sicuramente il volume di Geronimo Stilton dedicato a questa festività.

Per lettori più esperti, o semplicemente più fantasiosi, le Lettere da Babbo Natale di Tolkien saranno davvero una scoperta. Tra i protagonisti dei classici natalizi, infine, troviamo Rudolph, la renna più famosa, e il Grinch.

I migliori libri di favole di Natale

Le più belle storie di Natale (Stefania Leonardi Hartley)

Una raccolta illustrata di favole sul Natale, adatte ai bambini dai 3 anni. Ben diciassette storie, per un libro molto grande e affascinante, ricco di disegni coloratissimi ispirati al Natale.

Prezzo consigliato: 14,90 euro

Acquista ora

Un bambino chiamato Natale (Chris Mould)

Uno dei libri moderni più acquistati sul Natale è questo simpatico romanzo edito da Salani Editore. Nikolas è un ragazzino che abita nella seconda casa più piccola di tutta la Finlandia, con un papà taglialegna, una zia burbera e una bambola-rapa. Dopo la scomparsa del balocco iniziano una serie di avventure tra la neve che raccontano la vera, o presunta tale, storia di Babbo Natale.

Prezzo consigliato: 10,00 euro

Acquista ora

Il canto di Natale di Topolino e altre storie ispirate a Charles Dickens (Guido Martina)

Quale modo migliore di introdurre i più piccoli al grande classico per eccellenza del Natale? Topolino e i suoi simpatici amici sono i protagonisti della versione Disney del Canto di Natale di Dickens e altri piccoli racconti.

Prezzo consigliato: 12,00 euro

Acquista ora

Lettere da Babbo Natale (John R. R. Tolkien)

Ebbene sì, anche Tolkien si è dedicato alle favole di Natale. In questa raccolta di lettere, scritte dell’autore per i suoi figli, narra la vita al Polo Nord, le disavventure delle renne, dell’orso bianco combinaguai e tante altre storie.

Prezzo consigliato: 14,00 euro

Acquista ora

È Natale, Stilton! (Geronimo Stilton)

Amatissimo dai più piccoli, Geronimo Stilton non può non raccontare la sua favola di Natale. La cena natalizia di famiglia è quasi pronta, ma come sempre le disavventure sono dietro l’angolo. Sotto le feste però sono tutti più buoni e Geronimo avrà molto aiuto.

Prezzo consigliato: 9,80 euro

Acquista ora

Il regalo di Natale (Beatrix Potter)

Una nuova avventura per Peter Coniglio, questa volta a tema natalizio. Il roditore creato da Beatrix Potter e le sue sorelline fremono per l’arrivo di Babbo Natale e i doni da loro richiesti. Splendidamente illustrato, è una dolce favola di Natale.

Prezzo consigliato: 9,90 euro

Acquista ora

I racconti di Rudolph la renna (Francesca A. Vanni)

Una serie di racconti vedono come protagonista la renna più famosa di Babbo Natale, Rudolph. Il libro è arricchito da una serie di favole, filastrocche e leggende della tradizione.

Prezzo consigliato: 10,99 euro

Acquista ora

Il Grinch (Dr. Seuss)

Chiudiamo la nostra lista con un classico del Natale per grandi e piccini, il Grinch. Si può odiare il Natale? A quanto pare sì, e il verde protagonista del romanzo farà di tutto per rovinarlo.

Prezzo consigliato: 9,50 euro

Acquista ora