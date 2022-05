Federica Calemme continua a regalare gioie. Prima le accuse ad Alex Belli, poi lo scontro con Fabrizio Corona e alla fine il malinteso con Clarissa Selassié, che si è detta molto delusa. Sembrerebbe che l’ex gieffina fuori dalla porta rossa non le manda a dire, anzi. Dopo mesi dalla conclusione del Grande Fratello Vip ha perso la pazienza quando una sua follower l’ha ripresa pubblicamente in un commento:

“Hai fatto più storie sul tuo personal trainer in due giorni che in tre mesi sul tuo presunto fidanzato. Vabbè contento lui “.

Il commento ha scatenato “l’ira” di Federica Calemme che ha risposto con un secco:

“Quindi adesso non vivi più?”

A seguire questo scambio di battute, la bella napoletana ha pubblicato una serie di storie contro i seguaci invadenti in cui afferma:

“Quello che posto o non posto non sono affari vostri! Ognuno vive la propria vita come vuole! Iniziate a vivere anche le vostre vite! Siamo una coppia molto affettuosa nella quotidianità e sinceramente non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno! Grazie per averci seguito ma anche meno, almeno parlo per me! Distinti saluti “.

In questa storia non è solo l’attrice ad essere la protagonista, ma anche il fidanzato Gianmaria Antinolfi che lamenta l’insistenza di alcune fan. L’amore tra i due è scoppiato durante il programma televisivo e quindi sotto gli occhi del loro pubblico. Antinolfi prima della fidanzata aveva postato questo sfogo:

“Mettetevi l’anima in pace, sono stanco di ricevere le stesse domande 100 volte ogni giorno. Vi ringrazio per il supporto, ma ho sempre detto di non essere un ragazzo social che pubblica tutto. Ho un lavoro, viaggio, faccio riunioni e Federica ha la sua vita a Napoli. Però ci vediamo ogni volta che è possibile. Se non ci vediamo tutti i giorni non significa che ci siamo lasciati e dai smettetela. Non stiamo prendendo in giro nessuno”.