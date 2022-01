Federica Panicucci regina di stile e di Mattino 5, è finalmente tornata alla conduzione del suo programma e lo ha fatto indossando un tailleur che ha definitivamente consacrato il podio in fatto di look.

La bella conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto dal suo camerino Mediaset, mostrando a noi e ai suoi follower il tailleur bianco candido che ci ha fatte innamorare.

Un colore luminoso e pieno di vita, che Federica Panicucci ha accompagnato con un grande sorriso, regalandoci quello che ormai sappiamo tutte essere un capo must have della moda inverno 2022. Versatile e elegante, il tailleur è capace di rendere un look sofisticato o casual, a seconda degli abbinamenti e dall’evenienza.

Un perfetto mix di elementi femminili e maschili, che riesce a ricreare outfit ogni volta diversi e impeccabili. Nello specifico, il tailleur bianco di Federica Panicucci ha pantaloni a vita alta avvitati e giacca doppiopetto con bottoni in tessuto tono su tono. La presentatrice ha abbinato al tutto una maglia bianca senza interrompere la luminosità totale del look.

Il segreto per ricreare un outfit così, è saper mixare lo stile sartoriale tipico del tailleur fluido, regalandogli una nuova espressività, magari giocando con accessori, colori e beauty look. Ecco che allora, questo completo elegante per definizione, può diventare portabile in diverse occasioni, dall’office look, all’aperitivo, fino a diventare un party dress. Un abito elegante, pratico, passepartout, simbolo di empowerment femminile, che non può mancare nel guardaroba di nessuna di noi.