In quanto a stile Federica Panicucci non perde un colpo e, in occasione del nuovo anno, ha stupito tutti ancora una volta con un outfit audace e scintillante. Si tratta di un grande abito rosso firmato Antonio Riva Milano, che la presentatrice ha indossato sul palco della trasmissione Capodanno in musica.

Il vestito, realizzato interamente in raso, brilla sotto i riflettori e cattura l’attenzione grazie al suo enorme volume, caratteristica tipica dei capi appartenenti alla maison dello stilista, tutti generalmente dotati di tridimensionalità.

Panicucci ha voluto condividere il look anche sul suo profilo Instagram, ringraziando pubblicamente Antonio Riva per aver reso ancora più magica la notte trascorsa al Teatro Petruzzelli di Bari, per celebrare l’arrivo del 2022 con le performance di tanti artisti italiani.

Il modello a tubino fascia la silhouette di Panicucci e la slancia lasciando scoperte le gambe. La scollatura dritta fa spazio ad un gigantesco fiocco posizionato all’altezza della vita. Sul lato posteriore, invece, un prorompente strascico contribuisce ad accentuare il tono elegante della mise.

“Sembri una ventenne” scrivono i fan tra i commenti, complimentandosi con la conduttrice per la perfetta forma fisica e per la scelta del look. Panicucci ha poi completato il tutto con smalto e décolletée rosse, con punta e tacco a spillo. Anche il make up è a tono, grazie al rossetto scarlatto e allo smokey eyes che mette in risalto lo sguardo. Per finire, una cascata di bijoux firmati Salvini Gioielli: bracciali, orecchini e anelli con piccoli diamantini luminosi.