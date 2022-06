Le sue nozze con Matteo Giunta sono ormai alle porte, previste per agosto 2022. Federica Pellegrini, come da tradizione consolidata ormai anche in Italia, è partita per una vacanza a Formentera in compagnia delle amiche. L’addio al nubilato – il secondo per la nuotatrice, che ad aprile era partita alla volta della Puglia, è iniziato in maniera piuttosto movimentata. La Bride to be è stata infatti risvegliata bruscamente nella notte dalle sue amiche, che hanno inscenato un “rapimento” per portarla a divertirsi.

Il tutto è documentato con video e fotografie su Instagram, assieme alle foto di gruppo. “Sono arrivate all’1:45…… ripeto…all’1:45 ….Detto questo….si parteeeee…. Ps: se vedete cose strane nei prossimi giorni mi hanno hackerato il profilo“, ha ironizzato l’atleta.

La campionessa olimpica continua infatti di condividere con i follower i momenti più esilaranti del viaggio, dove sta trascorrendo il tempo tra risate, scherzi e balletti, sulle spiagge dell’isola delle Baleari.

Federica Pellegrini, per l’occasione, si è infatti trasformata in una versione di Marilyn Monroe da spiaggia. Con l’ombrellone in mano, ha inscenato la celebre attrice sulle note di I Wanna Be Loved by You. A corredo del video, anche questo pubblicato sul social, ha scritto una simpatica didascalia: “Like Marylin ….after 2 beers”, ovvero: “Come Marilyn… dopo due birre“.

Manca quindi pochissimo al matrimonio, in programma per la fine dell’estate. La coppia aveva rivelato a Chi alcuni dettagli riguardo all cerimonia in una chiesa di Venezia: “Vogliamo che sia divertente, saremo 150 persone, forse 160. Io me lo aspetto spettacolare“.