È iniziato il conto alla rovescia in vista del matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta e la “Divina”, come tutte le future spose, non può che essere emozionatissima. In un primo momento si pensava che le nozze potessero tenersi il 27 agosto 2022, ma è stata lei stessa a smentite tutto in un’intervista al Corriere della Sera, pur senza rivelare quale sia il giorno scelto dalla coppia.

Almeno per ora lei sta cercando di vivere questo periodo in modo razionale, del resto lei è una che sa bene cosa significhi dover resistere alla tensione che si respira prima di qualcosa di importante: “Al momento mi risulta più semplice prepararsi per le nozze che per una gara importante, sono abituata alle pressioni. Anche se un matrimonio a Venezia è un bello sbattimento! Città complicata e soprattutto dispendiosa”.

La nuotatrice non manca però di condividere con i suoi follower quello che sta facendo e uno dei suoi ultimi post riguarda un’occasione davvero particolare: l’ultima prova dell’abito, che di solito si fa una settimana prima del sì. Una conferma indiretta, insomma, di come manchi davvero pochissimo a quando lei diventerà la signora Giunta.

La 34enne ha così mostrato su Instagram una sua foto in cui si trova in macchina diretta verso l’atelier, accompagnata dalla didascalia “Traveling for the last dress fitting (viaggiando verso l’ultima prova abito, ndr). Scusate la serietà ma sono le 7 del mattino e non c’è un caxx da ridere”.

Anche nella famiglia di Pellegrini la trepidazione è evidentemente fortissima. E la si può evincere dalle Instagram Stories di Federica, in cui si può vedere il papà intento a stappare una bottiglia di spumante per festeggiare. A quel punto nel video si sente lei intervenire e rivolgersi al genitore: “Non cominciare a piangere adesso. Come va papi questo avvicinamento?”.

Al momento non si conosce nemmeno quale sia lo stilista scelto da Federica Pellegrini per il suo abito, ma molti sarebbero pronti a scommettere a Giorgio Armani, a cui è legata da una grande amicizia nata nel corso della sua carriera sportiva. Non resta quindi che attendere, a brevissimo ogni dubbio sarà certamente risolto.