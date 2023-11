Federica Pellegrini, selfie con il pancione in costume: "Tigre in 3D"

Essere in attesa di una bambina, soprattutto se è la prima volta, non può che provocare grandi emozioni, come sa bene Federica Pellegrini, che ama condividere con i suoi follower le sensazioni che sta provando, ma anche come stiano le sue forme.

La “Divina” è reduce da qualche giorno in montagna insieme al marito Matteo Giunta e ai loro amatissimi cagnolini, ne ha così approfittato per scattarsi un selfie dove appare evidente il suo pancione sempre più grande. Questa è stata l’occasione per lei per ironizzare sul suo outfit: l’ex nuotatrice, infatti, indossava un costume intero con la stampa di una tigre, proprio per questo lei ha scritto: “Tigre in 3D”

Il post proseguiva poi con una serie di versi dedicati a San Martino, ricorrenza che si celebra proprio in questa giornata, sabato 11 novembre. La leggenda vuole che coincida con un brevissimo periodo di risalita delle temperature, in vista del freddo vero e proprio. E Federica Pellegrini ha aperto le porte all’inverno con un selfie in costume.

Questa la filastrocca: “Umido e freddo spunta il mattino, ed a cavallo va San Martino – ha scritto Federica Pellegrini a corredo del post Instagram -. Ecco che appare un mendicante, lacero e scalzo vecchio e tremante. Il cavaliere mosso a pietà, vorrebbe fargli la carità Ma nella borsa non ha un quattrino, e allora dice “oh poverino”. Mi spiace nulla io posso darti, ma tieni questo per riscaldarti. Divide in due il suo mantello, metà ne dona al poverello Il sole spunta e brilla in cielo, caccia la nebbia con il suo velo. E San Martino continua il viaggio, sempre allietato dal caldo raggio. Buon San Martino a tutti”.

Tantissimi i commenti a corredo dei fan, molti dei quali non hanno potuto non notare come lei risulti raggiante, oltre a mettere in evidenza come la gravidanza l’abbia resa ancora più bella.