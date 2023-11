Federica Pellegrini e gli auguri alla nonna “Futura bis”

Federica Pellegrini, prossima alla nascita della sua bambina, ha scritto un post di auguri di compleanno per sua nonna, che ha compiuto 90 anni. Nonostante sia in montagna con il marito Matteo Giunta, la Divina non si è dimenticata della sua famiglia, e ha speso delle dolci parole per la signora.

“90 e incredibile!! La forza delle nonne… Future bis… Nonna Arrivo domenica a pranzo… Prepara le mozzarelleeeeeeeee!”, ha scritto Federica Pellegrini a corredo di due scatti, tra i quali uno nel quale l’anziana signora sorride reggendo due mazzi di rose.

Nel secondo, invece, vediamo il biglietto di auguri che la famiglia le ha scritto, che recita: “Che questo compleanno sia indimenticabile! Ti vogliamo bene! Auguri mamma, auguri nonna e futura bisnonna!”.

Anche i fan della Divina hanno molto apprezzato il post: “Farei la firma per arrivare così a 90 anni”, scrive un utente. “Una bellissima signora”, aggiunge un altro, e ancora: “I nonni sono i pilastri”. E sono stati in molti, poi, a fare gli auguri di compleanno alla signora. La quale, tra pochi mesi, diventerà nonna bis.

La nascita della prima figlia di Federica Pellegrini è infatti prevista tra Natale e Capodanno: l’ex nuotatrice e Matteo Giunta, sposati dal 2022, avevano annunciato la gravidanza nel luglio del 2023, con un simpatico post Instagram nel quale la Divina mostrava il pancione. “Ce lo riprenderemo”, aveva scritto sull’addome, in riferimento al record dei 200 stile libero appena battuto dalla nuotatrice Mollie O’Callaghan.