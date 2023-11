Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, sta per diventare papà: "Un momento bellissimo"

Matteo Giunta e Federica Pellegrini stanno per diventare genitori: in occasione della nascita della loro bambina, che dovrebbe avvenire tra Natale e Capodanno, l’allenatore ha rilasciato una intervista a Chi nella quale ha parlato delle sue sensazioni.

“È un momento bellissimo, non potevo e non posso chiedere altro”, ha esordito Giunta. “L’arrivo della piccola sposterà di molto gli equilibri all’interno della nostra famiglia, dovremo bilanciare tutto di nuovo, ma penso che anche quella sarà una parte importante e piacevole della nostra crescita”.

“Se per indole non sono molto geloso e non sono molto possessivo, credo che questa cosa potrà cambiarmi molto, potrei essere molto geloso della bambina. Per il resto sarà tutta una scoperta”, ha proseguito Matteo Giunta alle pagine del giornale. L’allenatore e l’ex campionessa, fidanzati dal 2019 e sposati dal 2022, avevano annunciato la gravidanza su Instagram lo scorso luglio. La coppia, però, non ha ancora svelato il nome che darà alla bambina.

“È ovvio che me la sono immaginata, ma so anche che diventare genitori è un’esperienza magnifica e magnificamente difficile: voglio vivermela il più serenamente possibile e cercando di fare meno previsioni ed errori possibili. Poi qualcuno lo faremo, ma fa parte di questo gioco bellissimo”, ha concluso l’allenatore.