Federica Pellegrini è pronta per il parto: su Instagram i preparativi

Federica Pellegrini è pronta per il parto: la nascita della sua primogenita, infatti, è attesa tra Natale e Capodanno e, come sempre, la Divina ha condiviso con i suoi follower i preparativi per questo giorno così atteso: nelle ultime storie postate sul suo profilo Instagram, infatti, vediamo la borsa per l’ospedale con all’interno tutto il necessario per mamma e bambina, tra cui il primo cambio.

Sulla borsa, inoltre, si può notare un cartellino di stoffa sul quale è ricamata la scritta “Meringa”: dettaglio nel quale alcuni hanno voluto vedere il nomignolo che i due genitori avrebbero dato alla bambina, oppure un suggerimento sul suo nome, che non è stato reso ancora noto al pubblico.

Proprio poche ore fa, inoltre, la Divina ha condiviso un post Instagram nel quale mostrava il suo pancione avvolto da un dolcevita nero.

La nuotatrice si era aperta sulla sua gravidanza in una puntata di Verissimo, durante la quale aveva svelato anche il sesso del bebè: “Quando la ginecologa ci ha detto che era una femmina è scesa una lacrimuccia perché so, per esperienza personale, quanto una figlia femmina possa cambiare l’equilibrio psico-fisico di un papà. E questo lo trovo molto bello”, ha detto, parlando del marito Matteo Giunta.

I due, che avevano confermato i rumor sulla loro relazione nel 2019, erano poi convolati a nozze a Venezia, nella chiesa di San Zaccaria, nel luglio 2022.