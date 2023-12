Federica Pellegrini e le feste in gravidanza: "Acidità, reflusso e peso che aumenta"

Le feste si avvicinano e la gravidanza di Federica Pellegrini è agli sgoccioli: come si sa già da qualche tempo, infatti, il parto è previsto tra Natale e Capodanno e, come sempre, la Divina non manca di aggiornare i propri follower sulla sua vita da futura mamma.

“Diamo il via alle feste – si legge in un video ironico condiviso dalla campionessa su Instagram –. Che bello, passerai la feste con il pancione ma avrai reflusso, acidità e peso che aumenta a dismisura”.

Proprio nei giorni scorsi, poi, la Divina aveva rilasciato un’intervista a Vanity Fair nella quale dedicava una lettera alla sua futura figlia: “Fai la tua strada, fai degli errori e rialzati, chi riesce subito senza sbagliare? Nascerai in un mondo difficile, ma spero con tutto il cuore di darti gli strumenti per poter scegliere di testa tua”, esordiva. “Tutti ci siamo trovati in momenti bui, o in compagnie sbagliate, ed è in quel momento che devi decidere che strada prendere. Amati, abbi sempre tanto rispetto di te stessa e agisci di conseguenza”.

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta avevano annunciato a sorpresa la gravidanza nel luglio 2023, esordendo su Instagram con un video del pancione, sul quale era scritto: “Ce lo riprenderemo”. Il riferimento era, naturalmente, al record dei 200 stile libero, appena battuto dall’atleta Mollie O’Callaghan.

E, proprio a questo proposito, la Divina aveva dichiarato di essere rimasta molto legata all’elemento acqua: “Mi sono informata sul parto in acqua, è una cosa che mi piacerebbe. È un ambiente che conosco bene, conosco soprattutto bene il modo in cui il mio corpo ci si adatta”, aveva raccontato durante un’intervista con Silvia Toffanin.