Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la dolce foto con la piccola Matilde

Federica Pellegrini è da poco diventata mamma, e condivide spesso la sua immensa gioia sui social. Proprio nelle ultime ore, la Divina ha postato nelle storie Instagram una foto della sua famiglia al completo, insieme al marito Matteo Giunta e alla piccola Matilde, nata il 3 gennaio 2024.

E proprio pochi giorni fa, il 3 febbraio, la Divina aveva condiviso un dolce post per festeggiare il primo mese della sua bambina: “Un mese di te”, aveva scritto a corredo di una foto della manina della piccola mentre stringeva la sua.

Anche Matteo Giunta aveva lasciato una dedica per le due, scrivendo nei commenti: “Grazie ad una mamma meravigliosa… P.s.: complimenti a tutte le mamme, ho scoperto in questi mesi quanto sia difficile fare quello che fate. E non potremo mai ringraziarvi abbastanza!!”.

I due avevano parlato spesso della gravidanza, raccontando la gioia ma anche i timori del diventare genitori per la prima volta. “Sto vivendo un bellissimo momento, non ho avuto alcun problema e durante la gravidanza sono riuscita a mantenere i miei impegni e i miei ritmi. La nostra bambina per adesso la stiamo chiamando teneramente ‘Meringa’, un soprannome che ha scelto Matteo”, aveva detto Federica Pellegrini a Verissimo.

“Non so come sarà la paternità… per ora posso solo immaginarlo e ci stiamo godendo questi ultimi mesi – aveva invece aggiunto l’allenatore in collegamento con lo studio –. Arriverà una femminuccia e spero di non essere un padre troppo protettivo”.