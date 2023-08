Federica Pellegrini, vacanze da futura mamma: "Panze, amore e amici"

L’estate 2023 è destinata a restare nel cuore di Federica Pellegrini, che sta vivendo sensazioni davvero speciali. L’ex nuotatrice ha infatti annunciato da poco di essere incinta e non può che essere attenta, come capita spesso a ogni futura mamma, ai cambiamenti che sta vivendo il suo corpo.

Ora lei e Matteo Giunta si stanno godendo un periodo di vacanza non troppo lontano da casa, a Jesolo, dove sono in compagnia di alcuni dei loro amici più cari. Davvero divertenti gli scatti che lei ha pubblicato sul suo profilo Instagram (uno proprio con il marito), accompagnati dalla didascalia: “Panze, amori e amici”, dove tutti loro appaiono sorridenti, intenti anche a confrontare le differenze fisiche tra loro, anche se nel suo caso l’evoluzione è del tutto naturale.

La coppia continua nel frattempo a coltivare la passione per il nuoto che li unisce (lui è stato il suo allenatore in passato): da poco è partito un progetto a cui tengono entrambi in modo particolare, la fede Academy, una scuola di nuoto volta a scoprire giovani talenti, che ha sede al Centro Preparazione Olimpica di Livigno. Qui i due faranno da istruttori, insieme ad altri esperti che sono stati reclutati per l’occasione.

Federica Pellegrini ha certamente tutte le qualità per capire chi ha le doti per emergere nel suo sport, pur cercando di far convivere questa attività con la sua gravidanza, in attesa di poter stringere tra le braccia la sua bambina. Almeno per ora non si sa se i due futuri genitori abbiano già scelto il nome o se preferiscano fare come fanno molti, tra cui Diletta Leotta, e prenderanno una decisione definitiva quando la vedranno per la prima volta.

In attesa di quel momento i due festeggeranno un altro importante traguardo, il primo anniversario di matrimonio, che cade il 27 agosto 2023, chissà che non possano organizzare qualcosa di speciale in compagnia dei loro affetti più cari.