Nella giornata di ieri, 20 giugno 2023, Federica Pellegrini, ha raggiunto la città di Verona per firmare le copie del suo ultimo libro, Oro, in cui la Divina (come viene soprannominata dai numerosi fan) ha raccontato la sua lunga carriera agonistica, condividendo con tutti i lettori la storia di una campionessa che si è avvicinata al mondo dello sport grazie alla forte passione per il nuoto, fino a raggiungere il gradino più alto del podio.

“Le gare non sono mai state una passeggiata per me”, ha spiegato l’ex atleta 34enne tra le pagine del suo romanzo: “Ma quella lotta all’ultimo respiro io la cercavo”. Il grande spirito di competitività di Federica Pellegrini e la costanza negli allenamenti, hanno rappresentato fin da sempre i tratti distintivi del suo carattere, consentendole di tagliare tutti quei traguardi che, inizialmente, sembravano irraggiungibili:

La condizione ideale per gareggiare era sentirmi un animale braccato. La sera prima di una gara quasi non mangiavo: era la tensione, certo, ma anche un modo di prepararsi all’assalto, come il lupo che prima di andare caccia per affrontare la lotta, digiuna.

“All’inizio, quando ero ragazzina, mi sentivo un vuoto dentro che riempivo con le vittorie”, ha rivelato l’ex medaglia olimpica in merito al suo passato, descrivendo tutte le sensazioni che ha provato fin dagli esordi della sua carriera da nuotatrice: “Da un certo punto in poi, l’ho fatto solo per me stessa”.

Mi chiedevano a chi volessi dedicare le mie vittorie. Le più difficili, quelle che arrivavano dopo periodi duri, quelle delle rinascite, le ho dedicate tutte a me stessa. Perché io ero l’unica a sapere che sacrifici avessi fatto per ottenere quei risultati: io ero il lupo.

Nel libro, la campionessa ha dedicato uno spazio per parlare anche della sua vita privata, condividendo alcuni dettagli sulla fine delle relazioni con gli ex fidanzati, Luca Marin e Filippo Magnini. Dal 2013, invece, Pellegrini ha raccontato di essersi legata a Matteo Giunta, conosciuto in piscina durante gli allenamenti. La coppia ha iniziato a frequentarsi ufficialmente tra il 2018 e il 2019 e, tre anni dopo, è convolata a nozze nella città di Venezia.