Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, ha aperto il suo cuore a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo, e ha parlato dell’evento che recentemente ha cambiato la sua vita, la separazione dalla compagna, Letizia Porcu, a cui era legato da più di diciassette anni.

L’hairstylist, noto anche per la trasmissione Il salone delle meraviglie in onda su Real Time, ha ammesso che la crisi era in corso ormai da tempo, ma lui era convinto che la situazione si sarebbe comunque risolta.

La donna non si è limitata a prendere la decisione di chiudere la loro relazione, ma ha anche deciso di diffidarlo, forse nel timore che lui possa parlare di lei in modo diverso da come si sarebbe aspettata: “Sapevo che prima o poi sarebbe successo – ha detto il volto Tv e imprenditore – C’ho tenuto tantissimo alla nostra storia, ma le cose non andavano bene da un po’. É una donna speciale e rispetto la sua scelta”.

Per lui è quindi impossibile anche addentrarsi sulle motivazioni che hanno portato all’addio: “Non posso spiegare quali erano i nostri problemi, perché purtroppo c’è una diffida da parte sua – tiene a sottolineare – E non posso dire precisamente motivi della separazione. Ma io dico con onestà che sarei andato avanti a vita al uo fianco, perché non so vedermi accanto ad un’altra persona. E’ stata colei che mi ha sempre supportato in tutte le mie scelte”.

La sofferenza che Federico Fashion Style appare evidente anche dai tanti chili che ha perso, come ha sottolineato la giornalista. “Mi spiace vederti così, sei dimagritissimo” – ha detto Toffanin.

Lui non si è tirato indietro e ha sottolineato quale sia stato l’aspetto che lo ha deluso maggiormente nel comportamento della donna: “Sono dimagrito perché non sto passando un momento facile – ha detto ancora -. É stata una scelta condivisa, ma io sono venuto a saperlo tramite un post su Instagram. Ok, ne avevamo parlato, ma lei presa da un momento di difficoltà e dalla fragilità dovuta alla morte del padre, ha dato l’annuncio dell’addio su Instagram”.

I due hanno avuto una bambina, Sophie Maelle, nata nel 2017 con la fecondazione assistita.