Si avvicina la notte delle streghe e – insieme alle decorazioni per la casa e ai costumi – le filastrocche e le poesie di Halloween per bambini contribuiscono a creare la giusta atmosfera “horror”.

Il 31 ottobre, infatti, è diventato anche per i bimbi italiani una data da segnare sul calendario. Il suo successo non può stupire: al di là dell’aspetto commerciale di questa festa, i più piccoli sono sempre desiderosi di travestirsi, fare scherzi, divertirsi con gli amichetti e mangiare dolci.

Le origini della festa di Halloween, del resto, vanno cercate non oltreoceano ma in Europa, tra le usanze dei Celti, che celebravano Samhain, periodo in cui i morti tornavano dall’aldilà. Non mancano, poi, le tradizioni italiane, che ancora molti dei nostri nonni possono ricordare, come quella di lasciare da parte nella notte tra il 1° e il 2 novembre del cibo per i defunti di famiglia, o come quella di dare frutta, caramelle o dolci ai bambini che sono stati buoni.

Dall’America, invece, arrivano tutti i simboli più amati di questa festa oggi: zucche, scheletri, gatti neri, streghe, fantasmi e mostri vari.

Halloween – oltre a essere un momento divertente – può trasformarsi in un’occasione di conoscenza e creatività per i ragazzi. Utili, da questo punto di vista, filastrocche e poesie di Halloween per bambini. I più piccoli possono impararle a memoria, mimarle, disegnarle, i più grandi possono scoprire le origini di riti e tradizioni, realizzare ricerche o brevi video con esecuzioni musicate.

Abbiamo scovato le più belle poesie di Halloween da proporre ai bimbi o da cui lasciarvi ispirare per un percorso creativo tutto nuovo.

Filastrocche e poesie di Halloween

​Questo è Halloween (This Is Halloween dal film Nightmare before Christmas)

Bimbi e bimbe di ogni età,

ecco qualcosa che vi stupirà!

Su, venite è proprio qui!

È il paese di Halloween!



Questo è Halloween!

Questo è Halloween!

Ogni zucca lo griderà!

Questo è Halloween!

Spaventoso Halloween!



Dacci un dolce o il terrore ti attanaglierà!

Urla anche tu!

Fuggi via da qui!

È il paese di Halloween!



Io sono quello che sotto il letto langue

Ho mille denti e occhi rossi più del sangue!

Sotto le scale io spappolo i cervelli,

dita come serpi e ragni fra i capelli!



Questo è Halloween!

Questo è Halloween!

Halloween! Halloween! Halloween! Halloween!



Ora tu, se lo vuoi, canta la ballata della zucca con noi

La città è fantastica, ricca di sorprese si rivelerà!

Lì, davanti a te, dentro quel bidone c’è

una brutta faccia che ti assalirà!



Wha!

Questo è Halloween!

Putrido!

E macabro!

Hai paura?

Puoi star sicura!



Se tu vuoi scappar via

qui si rischia la pazzia

ed un attacco di licantropia!

Urla anche tu! Grida sempre più!

Questo è il nostro Halloween!



Io sono il clown dall’incredibile faccia!

Posso sparire senza lasciar traccia!

Sono la paura quando gridi “Chi sei?”

Sono il vento fra i capelli tuoi!



Io sono l’ombra che di notte va!

Semino il panico in città!



Questo è Halloween!

Questo è Halloween!

Halloween! Halloween! Halloween! Halloween!



Quanti orrori attorno a te!

Senza ribrezzo che vita è?

Tutti qui

Viviamo così

Nel paese di Halloween.



La città è fantastica,

ricca di sorprese si rivelerà!

Skeletron Jack, lo spirito di morte

può farti accapponar la pelle dal terror!



Questo è Halloween,

grida insieme a noi!

Fate largo a chi

è speciale più di voi!



Jack è il re del campo di zucche

gridate “hi” per il gran sovrano!



Questo è Halloween!

Questo è Halloween!

Halloween! Halloween! Halloween! Halloween!



Ora qui, se lo vuoi, canta la ballata della zucca con noi!

La la-la la, Halloween! Halloween! Halloween! Halloween! La la-la la-la! Wheeee!

​La notte di Halloween (AA.VV. 365 Fiabe, storie e filastrocche, Giunti Kids)

In ogni casa una zucca pelata

per questa notte un poco stregata

e una candela che la illumini dentro

bella diritta e proprio nel centro.

Tanti fantasmi verranno alla porta

con gli occhi tondi e la bocca storta

e di sicuro vorranno un dolcetto

con la minaccia di uno… scherzetto!

La maschera (Kathrin Jackson, 365 storie, Mondadori)

​Vorrei una maschera

così spaventosa,

che tremi la gente

più coraggiosa;

da strega o fantasma,

da mostro o vampiro,

da scheletro bianco

che vagoli in giro

tra gli alberi spogli

nel lume lunare,

così che la gente

si metta ad urlare.

E nessuno sappia

che il più spaventoso

di tutti i costumi

ce l’ha il più pauroso.​

Filastrocca paurosa (di Bruno Tognolini)

Scuri vampiri,occhi feroci maghi barbuti, orride voci.

Streghe nasone rimestan pozioni

mostri tremendi a tutti i portoni.

Candele tremanti in zucche svuotate,

orchi, fantasmi e bacchette fatate.

Maschere brutte eppur divertenti

per spaventare amici e parenti

e fare scherzi in gran quantità

a chi dolcetti in casa non ha!

Formula magica

contro i brutti sogni

Brutto sognaccio

Pauroso e tremendo

Te ne approfitti che stavo dormendo

Ma ora son sveglio

E ho aperto gli occhi

Vediamo se adesso mi tocchi!

Trick or Treat (filastrocca tradizionale in inglese)

​Trick or Treat,

Trick or Treat:

I want something good to eat.

Trick or Treat,

Trick or Treat:

Give me somethig nice and sweet.

Give me candy and an apple, too

and I won’t play a trick on you!

(traduzione Dolcetto o Scherzetto

Dolcetto o Scherzetto:

voglio qualcosa di buono da mangiare.

Dolcetto o Scherzetto,

Dolcetto o Scherzetto:

dammi qualcosa di bello e dolce.

Dammi anche caramelle e una mela,

e non ti farò nessuno scherzo!)