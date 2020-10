Zucche ornamentali: come seccarle e conservarle

Ottobre è il mese ideale per essiccare le zucche ornamentali e decorarle, e se non lo avete mai fatto prima, questa guida fa davvero per voi. Tra l’atmosfera autunnale e Halloween alle porte, molti di noi sono ispirati dalle zucche ornamentali, di varie misure e per diversi utilizzi. Se con i più piccoli potete divertirvi a creare zucche spaventose, per gli amanti dell’arredamento questo elemento può fornire un tocco stagionale alla vostra casa. Spesso posizionate all’ingresso o come centro tavola, adornate con altri elementi autunnali come foglie o bacche, ma anche candele e idee più personalizzabili.

Questa tradizione proviene dagli Stati Uniti, dove nei campi di zucche o nei mercati ortofrutticoli c’è un forte commercio di questo prodotto, inizialmente legato solo alla festività di Halloween. Per decorare la casa si possono usare tutti i tipi di zucca? Sì, ma solitamente si preferisce usare le così dette zucche ornamentali, dalle forme più varie, da quelle classiche tondeggianti a quelle più affusolate o bitorzolute. Sono zucche perfette, senza buchi o ammaccature, e meno grandi del solito.

Oltreoceano non si mangiano, ci sono intere coltivazioni di zucche vendute solo per usi decorativi. Prima di decorarle e intagliarle è necessario farle essiccare. Vediamo il procedimento più adatto.

Come seccare le zucche ornamentali

Prima di vedere il procedimento per essiccare le zucche ornamentali, ci sono delle importanti indicazioni su come scegliere quelle da usare. Non devono avere buchetti o ammaccature, niente tagli, e non devono essere troppo grandi. Questi fattori potrebbero portarle a marcire in fretta.

Ecco i trucchi per seccare le zucche facilmente:

adagiarle una accanto all’altra e mai sovrapporle se sono più di una;

conservarle in una cassetta di legno o su una superficie grigliata in modo da farle respirare;

alcuni preferiscono appenderle per il picciolo, per favorirne al meglio la ventilazione, fattore tra i più importanti;

conservarle a temperatura ambiente, in un luogo asciutto e lontane dall’umidità;

tenere le zucche lontane dalla luce diretta del sole;

girarle spesso, così si evita che la superficie marcisca;

se si forma una patina di muffa bianca bisogna toglierla con un vecchio spazzolino, senza fare troppa pressione.

Come conservare una zucca essiccata

Questo procedimento di essiccazione appena elencato richiede circa un mese. Come fare a capire che la zucca è pronta? Molto semplice, diventerà più leggera, il suo colore si sarà leggermente sbiadito e scuotendola sentirete al suo interno il rumore dei semi secchi.

I metodi di conservazione non differiscono da quelli di essiccazione. Sarà dunque importante maneggiare la vostra zucca ornamentale con cura, conservarla in un luogo asciutto e lontano dall’umidità e non esporla alla luce diretta del sole.

Gli usi che se ne potranno fare saranno i più disparati, da eleganti centrotavola per le cene autunnali, a veri e propri elementi d’arredo fino a giochi con i più piccoli, come intagliarle o dipingerle.

Si possono accostare a elementi di stagione come bacche e foglie, oppure candele, piccole piante grasse o persino utilizzarle per il decoupage, nuova tendenza di quest’anno. Se andate a utilizzare colla o vernici ricordatevi di non inumidire troppo la zucca.