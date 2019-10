8 idee spaventose per gli scherzi per Halloween (da fare a casa o per strada)

La notte più spaventosa dell’anno è alle porte, avete giusto il tempo di organizzare alcuni scherzi per Halloween 2019, idee divertenti fai da te e semplici per terrorizzare parenti e amici, sia a una delle tante feste a tema in costume a casa sia durante la classica serata in strada per domandare porta a porta “Dolcetto o scherzetto”.

Tra gli elementi di questa festività, gli scherzi sono immancabili, alla base di tutta l’atmosfera goliardica che si crea tra il 31 ottobre e il primo novembre ogni anno. Riservateli agli ospiti che riceverete in casa, a chi non darà i dolcetti ai bambini che bussano alla sua porta, agli amici che incontrerete durante questa giornata diversa dall’ordinario.

I più piccoli saranno entusiasti di avere degli adulti complici negli scherzi di Halloween 2019, e i grandi torneranno un po’ bambini nel pensare idee divertenti fai da te facili da realizzare.

Prima di addentrarci tra le proposte di scherzi paurosi e terrificanti, è bene dare una piccola raccomandazione: gli scherzi devono essere sempre scelti valutando le persone che dovranno subirli. Se la nonna ha il terrore dei topi, non fatele venire un infarto con bestioline pelose – seppur finte – tra i piedi. Non fate scherzi “pesanti” a bambini timidi, non giocate con persone che stanno guidando o svolgendo il loro lavoro. E, soprattutto, ricordate il saggissimo adagio popolare: “un bel gioco dura poco”. Tre, due, uno… Boo!

Scherzi da fare ad Halloween per strada

La finta statua . Travestitevi da statua, indossando abiti grigi e dipingendo viso e mani con colori per la pelle. In alternativa vestivi da fantasma o da spaventapasseri. In ogni caso, posizionatevi immobili in strada davanti a un banchetto con dolci e caramelle che attirerà i bambini. Quando si avvicineranno, spaventateli con un sonoro “Boo”!

. Travestitevi da statua, indossando abiti grigi e dipingendo viso e mani con colori per la pelle. In alternativa vestivi da fantasma o da spaventapasseri. In ogni caso, posizionatevi immobili in strada davanti a un banchetto con dolci e caramelle che attirerà i bambini. Quando si avvicineranno, spaventateli con un sonoro “Boo”! Lo zombie in giardino . Questo è lo scherzo perfetto se avete un giardino o festeggerete in un parco. Travestitevi da zombie, con il trucco di Halloween, mimetizzatevi sull’erba grazie a cespugli e rami. Quando qualcuno passerà accanto a voi, fate per prendergli la caviglia rantolando. Spavento assicurato.

. Questo è lo scherzo perfetto se avete un giardino o festeggerete in un parco. Travestitevi da zombie, con il trucco di Halloween, mimetizzatevi sull’erba grazie a cespugli e rami. Quando qualcuno passerà accanto a voi, fate per prendergli la caviglia rantolando. Spavento assicurato. Killer in strada . Questo scherzo prevede l’aiuto di uno o più complici. Travestitevi da killer e aggredite con il coltello un vostro complice simulando un omicidio (o più di uno se avete vari amici a disposizione), con l’aiuto di un’esplosione di sangue finto. Seminerete il panico in strada.

. Questo scherzo prevede l’aiuto di uno o più complici. Travestitevi da killer e aggredite con il coltello un vostro complice simulando un omicidio (o più di uno se avete vari amici a disposizione), con l’aiuto di un’esplosione di sangue finto. Seminerete il panico in strada. Lo scheletro sospeso. Procuratevi tra le decorazioni di Halloween in commercio uno scheletro finto, di carta o meglio di plastica, legatelo a una corda e fatelo piombare sui passanti lanciandolo da una finestra del primo piano, dal ponte in un parco, da dietro un muretto.

Scherzi da fare a casa