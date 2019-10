Film Halloween: i migliori titoli per bambini e adulti

Halloween non è solo una notte del famoso trick or treat? (dolcetto o scherzetto?) ma anche la possibilità di passare la serata in casa con una maratona di film su Halloween che sono adatti a bambini e ragazzi ma anche per adulti. La festa di Halloween è una ricorrenza fatta soprattutto di atmosfera, di colori, di decorazioni: regnano sovrani morti viventi, mostri, pipistrelli, ragni e non possono dunque mancare i film da vedere durante questo periodo per divertire e spaventare grandi e piccini.

Si tratta ovviamente di pellicole dalla tematica horror, da brividi vietati ai minori per gli adulti oppure più soft, ironici o grotteschi per bambini e adolescenti. Molti sono dei veri e propri classici dei relativi generi, che negli anni hanno conquistato milioni di fan nel mondo che non si stancano mai di vederli e rivederli, sotto Halloween e spesso anche sotto le feste natalizie.

Qui le proposte Netflix e Amazon Prime Video

Ecco 10 film da vedere ad Halloween, divisi tra proposte per bambini e per adulti.

Film Halloween per bambini e ragazzi

Nel fantastico mondo di Oz (1985). Seguito non ufficiale del celeberrimo film Il mago di Oz del 1939, prodotto dalla Walt Disney Pictures e basato sul secondo e sul terzo romanzo di L. Frank Baum, Il meraviglioso Paese di Oz e Ozma Regina di Oz, entrambi seguiti de Il Meraviglioso Mago di Oz. Riprende i lati più inquietanti e a tratti violenti della storia di Dorothy, e tra i suoi fantasiosi personaggi vede anche Jack testa di Zucca, un grosso fantoccio fatto di rami, stracci e con una zucca di Halloween al posto testa.

(1985). Seguito non ufficiale del celeberrimo film Il mago di Oz del 1939, prodotto dalla Walt Disney Pictures e basato sul secondo e sul terzo romanzo di L. Frank Baum, Il meraviglioso Paese di Oz e Ozma Regina di Oz, entrambi seguiti de Il Meraviglioso Mago di Oz. Riprende i lati più inquietanti e a tratti violenti della storia di Dorothy, e tra i suoi fantasiosi personaggi vede anche Jack testa di Zucca, un grosso fantoccio fatto di rami, stracci e con una zucca di Halloween al posto testa. La famiglia Addams (1991). Il film porta sul grande schermo le avventure della bizzarra e macabra famiglia creata negli anni Trenta da Charles Adams per fare una satira ironica sugli atteggiamenti della borghesia americana di quegli anni, già protagonista dell’amata serie tv degli anni Sessanta.

(1991). Il film porta sul grande schermo le avventure della bizzarra e macabra famiglia creata negli anni Trenta da Charles Adams per fare una satira ironica sugli atteggiamenti della borghesia americana di quegli anni, già protagonista dell’amata serie tv degli anni Sessanta. Hocus Pocus (1993). Parte della lunga lista di film dedicati ad Halloween dalla Disney ancora oggi (il primo fu il cartone animato Le avventure di Ichabod e Mr. Toad del 1949 e l’ultimo è stato Into the Woods del 2014), è una girandola di divertimento per grandi e piccini con le “streghe” Kathy Najimy, Bette Midler e una Sarah Jessica Parker pre-Sex and the City.

(1993). Parte della lunga lista di film dedicati ad Halloween dalla Disney ancora oggi (il primo fu il cartone animato Le avventure di Ichabod e Mr. Toad del 1949 e l’ultimo è stato Into the Woods del 2014), è una girandola di divertimento per grandi e piccini con le “streghe” Kathy Najimy, Bette Midler e una Sarah Jessica Parker pre-Sex and the City. Nightmare before Christmas (1993). Altro film Disney di Halloween, del 1993 proprio come Hocus Pocus, ideato e prodotto dal genio cinematografico che più rispecchia con i suoi gusti dark questa festa, Tim Burton. Poetico elogio delle festività, il film è realizzato in stop-motion, cioè usando dei pupazzi mossi a mano dagli animatori fotogramma per fotogramma.

(1993). Altro film Disney di Halloween, del 1993 proprio come Hocus Pocus, ideato e prodotto dal genio cinematografico che più rispecchia con i suoi gusti dark questa festa, Tim Burton. Poetico elogio delle festività, il film è realizzato in stop-motion, cioè usando dei pupazzi mossi a mano dagli animatori fotogramma per fotogramma. Hotel Transylvania (2012). Film d’animazione, prodotto dalla Sony Pictures Animation per la Columbia Pictures, racconta la difficile convivenza (a lieto fine) tra umani e i classici mostri come vampiri, mummie, lupi mannari e Frankenstein, che poi tanto cattivi non sono. Del 2015 il seguito, voluto dopo il grande successo della prima e divertente pellicola.

Film Halloween per adulti