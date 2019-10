Conto alla rovescia per la notte più tenebrosa dell’anno, il 31 ottobre è Halloween e allora largo alla fantasia per realizzare e casa oppure a scuola i lavoretti di Halloween per bambini con carta. Idee semplici per lavoretti economici, perché si fanno con la carta e pochi altri materiali tutti facili da reperire, e veloci con passaggi adatti anche ai bambini più piccoli.

Per trasformare la casa con qualche divertente dettaglio spettrale o per allestire una festicciola con decorazioni a tema, ci vuole infatti pochissimo: i bambini si divertiranno un mondo e, alle prese con forbici, colla e carta, cominceranno ad assaporare l’atmosfera della festa.

Zucche stregate che ricordano quelle intagliate, ragni dalle lunghe zampe o divertenti fantasmini da appendere alla parete, non c’è che l’imbarazzo della scelta. La prima cosa da fare è preparare l’occorrente, magari anche utilizzando un po’ di materiale di recupero.

Carta, colori e naturalmente tanta fantasia, saranno i migliori alleati. Ecco allora 5 divertenti lavoretti di Halloween per bambini con la carta.

Ragni di carta per Halloween

Ragni dalle lunghe zampe, facilissimi da fare, ma di grande effetto, questi ragni faranno divertire tantissimo i più piccoli. Occorrente: cartoncino nero, forbici, colla e pastello bianco. Si comincia ricavando dei cerchi del diametro di circa 5 cm; quindi bisogna tagliare delle striscioline di cartoncino nero da piegare su stesse a fisarmonica e che diventeranno le lunghe zampe del ragno. Una volta realizzate le varie parti, non resterà che assemblare il tutto con la colla e tracciare con un pastello bianco gli occhi del ragno.

Decorazioni da appendere: pipistrelli di carta

Per realizzare dei simpatici pipistrelli da parete, l’occorrente è: cartoncino nero, colore pastello bianco, colla. Basta ricavare degli ovali di cartoncino nero della grandezza desiderata e poi delle ali da incollare sul retro. Con il pastello bianco si potranno disegnare occhi e denti.

Zucca di Halloween di carta fai da te

L’occorrente per le zucche stregate di carta? Basta avere a disposizioni dei piatti di carta bianchi e dare sfogo alla fantasia: dipingeteli con della tempera arancione o ricopriteli con carta velina arancione per trasformarle in simpatiche zucche. Con un pennarello nero si potranno poi disegnare occhi e bocca, come nelle classiche zucche di Halloween.

Festone con fantasmi di carta per Halloween

L’occorrente per realizzare un festone con fantasmini: striscia di carta bianca, forbici, pennarello nero. Prendete una striscia di carta bianca della lunghezza desiderata, da piegare a fisarmonica. Una volta piegata, bisognerà tracciare sul fronte il disegno di metà fantasmino, ritagliarlo con le forbici e poi aprirlo: i bambini resteranno a bocca aperta. Con il pennarello nero si potranno poi disegnare occhi e bocca spalancata nel classico, sinistro urlo.

Mummia di carta per Halloween

Occorrente per le mummie di carta: rotolo di carta igienica, colla, pennarello nero. Infine facilissime da realizzare anche le mummie da disseminare poi in giro per la casa. Per realizzarle basta un rotolo di carta igienica e un po’ di carta igienica bianca. Si comincia ricavando delle striscioline di carta che i bimbi potranno incollare intorno al rotolo facendo in modo di ricreare l’effetto mummia. Infine, si potranno incollare due spiritosi occhietti mobili, oppure disegnarli con il pennarello nero.