La prima serata di RaiUno di mercoledì 20 ottobre 2021 è tutta dedicata alla commedia Appena un minuto. Il film diretto da Francesco Mandelli, con Max Giusti, Massimo Wertmüller, Loretta Goggi, Paolo Calabresi, Dino Abbrescia, Herbert Ballerina, è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 3 ottobre 2019, distribuito da 01 Distribution.

La pellicola è tutta focalizzata sulla domanda che tutti, almeno una volta nella vita si sono posti: “E se fossi arrivato un minuto prima? O uno dopo?”, Questo è proprio quello che accade al protagonista del film, che ritroviamo anche nel trailer. Claudio è un agente immobiliare cinquantenne, separato, che vive ancora a casa della mamma, dopo essere stato lasciato dalla moglie per il proprietario di una palestra con spa. Oltre al fallimento della sua vita coniugale assiste anche a quello della ditta di famiglia, un negozio ereditato dal padre malvolentieri. Triste e apatico passa le sue giornate con due amici: il barista Simone e il faccendiere Ascanio.

E’ proprio uno dei due compagni a convincere Claudio a sostituire il suo vecchio cellulare e acquistarne uno nuovo a poco prezzo presso un negozio cinese. Questo smartphone però ha uno straordinario potere, un’app particolare che gli permette di tornare indietro nel tempo, ma solo di un minuto, il tanto che basta per cambiare il corso degli eventi. All’inizio la cosa risulta vantaggiosa, per Claudio, soprattutto nel riconquistare la fiducia dei figli, anticipandone i bisogni ed i desideri, dei suoi genitori e della ex moglie. Alla lunga, però, capisce che certe scelte del passato, non possono comunque essere corrette e che l’unico modo per cambiarne le conseguenze è agire nel presente.