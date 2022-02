Elisa ha incantato ancora una volta il palco di Sanremo. Dopo essere arrivata seconda nella 72 edizione del Festival, la cantante di O forse sei tu, ospite a Domenica In dopo la chiusura della kermesse canora, si è presentata da Mara Venier con una camicia total white.

Romantica, eterea e chic, perfettamente in linea con gli outfit Valentino con cui si è esibita in gara, Elisa ha ancora una volta mostrato talento e stile. Sul palco dell’Ariston, prestato per l’occasione al programma domenicale della Rai, la voce di Luce ha sfoggiato una camicia over bianca, un tripudio di trasparenze e ricami in rilievo che donavano al capo plasticità ed eleganza.

La camicia è ampia e ha risvolti sulle maniche in tessuto doppiato come anche la parte sulla linea dei bottoni, collo revers e applicazioni floreali. Un capo chic da indossare abbottonato, come ha fatto Elisa a Domenica In, o lasciato aperto con un top sotto, utilizzando la camicia come fosse un capo spalla. Da abbinare a pantaloni dal taglio sartoriale o con jeans dalla linea semplice per ricreare un look casual ma sofisticato.

Lo stile di Elisa durante questa esperienza sanremese ci ha letteralmente conquistate: dal primo abito sino all’ultimo, tutti rigorosamente firmati Valentino e tutti di gran classe. Long dress total white, in chiffon impalpabile, tailleur rigorosi e iper femminili.

Look fiabeschi ed estremamente glamour. Delle serate del Festival Elisa ha portato con sé a Domenica In il gioiello da mano con perle firmato sempre da Valentino, che l’ha accompagnata fino al podio e unico bijoux indossato insieme a un paio di orecchini.