“Il cobra non è un serpente“, cantava Donatella Rettore in uno dei brani più trasgressivi e scandalosi della musica italiana degli Anni ’80. D’altronde, fin dai suoi esordi Rettore (così ama farsi chiamare) è sempre stata un’artista sopra le righe, audace e rivoluzionaria, tanto nei testi delle sue canzoni quanto nel suo look. E proprio questi ultimi, così come i suoi brani più famosi, sono diventati iconici e hanno ispirato migliaia di persone.

Uno dei marchi di fabbrica della voce di Splendido Splendente è scuramente la sua chioma biondo platino, che nel corso degli anni abbiamo visto declinata in decine di acconciature e tagli diversi. Tutti accomunati, però, dal colore ossigenato e dallo stile decisamente rock. Negli ultimi anni il suo tratto distintivo è diventata la chioma di ricci iper voluminosi con frangia, in pieno stile Anni ’80, che rendono ogni look ancora più grintoso.

Non che Rettore abbia bisogno di questi dettagli per avere uno stile grintoso, anzi. Da sempre i suoi outfit audaci e fuori dagli schemi hanno fatto di lei una vera e propria icona degli Anni ’80. Anticonformista, istrionica, trasformista, sfacciata: la cantante, nel corso degli anni, ha puntato su abiti dallo stile rock, completamente all’opposto dei vestiti bon ton che molte delle sue colleghe indossavano in quel periodo e che lei, invece, ha sempre rifiutato. L’abbiamo sempre vista, infatti, con pantaloni e giacche di pelle, tutine attillate che mettono in mostra le sue gambe chilometriche, top trasparenti e chi più ne ha più ne metta.

Insomma, uno stile con il quale ha sempre voluto differenziarsi dagli altri e che l’ha eletta, insieme a Loredana Bertè, tra le prime vere rocker italiane. Lo stesso stile sfacciato e irriverente che Rettore ha sempre portato sul palco, con le sue performance sempre pazzesche, e che vuole portare anche su due palchi importanti. Il primo è quello del Festival di Sanremo 2022, dove torna a cantare, in coppia con Ditonellapiaga, a 27 anni dalla su ultima apparizione. Il secondo è quello de L’Anno che verrà, il grande concerto di Capodanno targato RaiUno, che ci accompagna verso l’inizio del 2022 con Amadeus e decine di grandi nomi della musica italiana.