Per la prima serata di venerdì 15 ottobre 2021, RaiTre manda in onda Genitori quasi perfetti, un film italiano del 2019, diretto da Laura Chiossone. La pellicola è un adattamento dello spettacolo teatrale Palloncini di Gabriele Scotti e Gianna Coletti e infatti rispetta l’impianto trasportandolo però sul grande schermo in una tragicommedia sulla fragilità dei rapporti umani e delle famiglie contemporanee.

Il film, anticipato dal trailer, racconta la storia di Simona, una madre single che deve organizzare la festa per l’ottavo compleanno di suo figlio, Filippo. Decide allora di fare il party in casa e invita i compagni di scuola del ragazzo e i loro genitori. L’evento si trasforma in un’occasione di confronto dove si finisce per fare i conti con tristi luoghi comuni del vivere italiano, pregiudizi sui costumi, crisi personali e di coppia.

Il film della regista Chiossone cerca di non appesantire le storie con moralizzazioni inutili ma al contempo parla di quel difficile equilibrio che ogni genitore cerca all’interno della società moderna, in quella continua competizione che nasce con il confronto con le altre famiglie. Un eterno misurarsi con i propri limiti e con il giudizio altrui sia nell’educazione dei figli e sia nelle scelte private, spesso dimenticando l’unica cosa che conta, ossia avere un rapporto sereno con i propri bambini.

Nel cast di Genitori quasi perfetti ci sono Anna Foglietta nel ruolo di Simona, Paolo Calabresi e Lucia Mascino che interpretano una coppia di intellettuali vegan, Marina Rocco nella parte dell’estetista Sabrina e Elena Radonicich, alias Giorgia.