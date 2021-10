Rambo: Last Blood, in onda venerdì 15 ottobre 2021 su Italia 1, è il quinto e ultimo capitolo della saga cinematografica su John Rambo, iniziata nel 1982. Il titolo della pellicola è un riferimento a quello originale dell’adattamento del romanzo Primo sangue. Diretto da Adrian Grunberg, con Sylvester Stallone e Paz Vega, è uscito al cinema il 26 settembre 2019 dura 89 minuti ed è stato distribuito da Notorious Pictures.

John Rambo è il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano. Dopo aver combattuto soldati sovietici in Vietnam e Afghanistan, e sconfitto i terribili combattenti dell’esercito birmano, eredita l’allevamento di cavalli nel ranch del suo defunto padre a Bowie, in Arizona. Qui può finalmente trascorrere una vita tranquilla con la sua vecchia amica Maria Beltran e la nipote della donna, Gabrielle. Ma la quiete per lui pare non esista e preso si ritrova costretto a lottare ancora contro un ultimo nemico.

John torna in azione per salvare Gabrielle, rapita da un cartello messicano coinvolto nel commercio sessuale di ragazze. La giovane si è recata in Messico per rintracciare il suo padre biologico ma quando l’uomo le rivela che non le è mai importato davvero di lei e di sua madre, si mette in guai seri e viene appunto rapita. Ad aiutare il protagonista in questa missione è una giornalista (Paz Vega), in cerca della sua sorellastra, anch’essa sequestrata.

Questo film è uscito ben undici anni dopo il quarto del 2008.Il budget del film è stato di 50 milioni di dollari e le riprese, iniziate il 2 ottobre 2018 in Bulgaria si sono svolte anche a Tenerife. Il primo trailer in lingua originale del film viene diffuso il 30 maggio 2019 mentre quello italiano viene diffuso il 4 giugno.